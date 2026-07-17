Grand Theft Auto VI se perfila para tener el estreno más grande en la historia de los videojuegos. Incluso, la expectativa es que el juego de Rockstar Games sea un fenómeno del entretenimiento como pocos.

Por supuesto que esto también incluye proyecciones respecto al número de copias vendidas y a los ingresos que generaría en su debut a partir del próximo 19 de noviembre.

¿Qué tanto podría vender y generar GTA VI? Una reconocida firma se dio a la tarea de analizar el caso y te decimos que las cifras son brutales.

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La preventa de GTA VI sería la más grande en la historia de los videojuegos

De acuerdo con un análisis y reporte de NewZoo (vía VGC), la preventa de GTA VI está en camino a ser la más grande en la historia de los videojuegos.

La firma estimó que en la primera semana de preventa se gastaron $260 millones de dólares en Estados Unidos y los 5 principales mercados de Europa. A partir de ello y bajo su modelo de predicción que establece que las preventas representan 5.8% de las ventas totales en los primeros días tras el debut, la situación se torna impresionante.

NewZoo proyecta que GTA VI podría generar $4500 millones de dólares en su primera semana en el mercado, lo cual resultaría en 51 millones de copias vendidas tan solo en 7 días.

En cuanto al escenario más conservador, la firma establece que, bajo ciertas condiciones, como la incertidumbre que vive toda secuela, el juego de Rockstar Games vendería 37 millones de copias y generaría $3300 millones de dólares en ingresos en su primera semana.

PS5 será el gran beneficiado de las ventas de GTA VI

Un detalle a tomar en cuenta es que GTA VI debutará inicialmente en PS5 y XBOX Series X|S. La versión para PC llegará después.

Sin embargo, en el entorno de ambas consolas la situación es diferente y favorece al sistema de Sony. Tras el inicio de la preventa, la versión de GTA VI en PS5 ocupó de inmediato los primeros lugares en Amazon en mercados importantes, incluyendo México.

Por su parte, la versión física de XBOX Series no estuvo cerca siquiera del Top 100 en Amazon. La realidad es que el hardware de Microsoft tuvo una mala respuesta del mercado en la actual generación y el interés por tener el juego de Rockstar en las consolas de la compañía norteamericana es menor.

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