Desde hace años, la industria electrónica tuvo la idea de integrar las baterías en todas sus líneas de dispositivos. Por un lado, la medida tiene un factor ecológico al no lidiar con tantas piezas de este tipo en el mercado. Por el otro, es un riesgo para el hardware pues no es removible y pone en riesgo el dispositivo mismo una vez que cumple su ciclo.

Sin embargo, en Europa dijeron no más a estas situaciones y mediante una ley obligarán a todas las empresas a que su dispositivo tengan una batería extraíble y remplazable, esto en pro del usuario.

Aplica también para videojuegos y en el caso de Nintendo ya preparan los Joy-Con con acceso a la batería para cambiarla.

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Nintendo aclara lo que pasará con los Joy-Con en Europa con su batería extraíble y remplazable

Un reporte de VGC compartió nuevos detalles por parte de Nintendo que dan cuenta del cambio que realizarán en los Joy-Con de Switch y Switch 2 para el mercado europeo.

La Legislación de Baterías de la Unión Europea entra en vigor en 2027 y a partir de ese año, todo dispositivo y accesorio que use batería interna debe acatar las medidas de la autoridad.

En el caso de los Joy-Con de Nintendo, la batería en el interior de los mandos será de fácil acceso. Sin embargo, la compañía japonesa aclara que el proceso no se puede realizar sin un kit de apertura y extracción.

El Kit de Reemplazo de Batería de Nintendo se ofrecerá a partir del próximo año, aunque no se revela su precio ni el método para solicitar uno.

¿Qué incluye el kit para cambio de batería de Nintendo?

De acuerdo con la información de la empresa de Kioto, el usuario no puede simplemente abrir el mando y cambiar la pila. De hecho no habrá opciones de terceros en el mercado, al menos no de la misma calidad, y todo se realizará a través de la compañía.

El Kit de Reemplazo de Batería de Nintendo incluirá:

Batería de repuesto

1 destornillador Phillips de cruz PH00

1 juego de pinzas de plástico

1 spudger de plástico

1 cinta de doble cara

Nintendo explicará a los usuarios el procedimiento para abrir los Joy-Con y cambiar la batería de cada mando.

Aunque la medida es positiva, la comunidad está preocupada por el hecho de que las piezas de remplazo estén bajo control de las empresas, aunque en casos similares se establece un lapso determinado de años para que se garantice el abasto de partes de repuesto. En dado caso, el temor es por lo que sucederá a largo plazo.

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