Cuando Ninjala debutó en Nintendo Switch en 2020, lo hizo como una propuesta multijugador competitiva basada en combates PvP. Ahora, 6 años después, Gungho quiere llevar la franquicia en una dirección completamente distinta con Ninjala 2, una secuela que dejará atrás ese enfoque para ofrecer una aventura de mundo abierto centrada en el PvE, pero, ¿a qué se debe este cambio tan ambicioso y drástico?

Recientemente en Level Up tuvimos la oportunidad de platicar con Motoki Kaneda, director de Ninjala 2. En nuestra plática, el creativo nos contó por qué decidieron cambiar la formula del juego en esta secuela, destacó algunas de las cosas que permanecen igual y también destacó las posibilidades que le abrió trabajar en Nintendo Switch 2.

¿Por qué Ninjala 2 es tan diferente a su antecesor?

Cuando Ninjala fue anunciado para Nintendo Switch, el juego de inmediato llamó la atención por su enfoque PvP que ofrecía una perspectiva única en el ambiente multijugador. Ahora, para el desarrollo de esta secuela, el estudio tomó la decisión de ir hacia otra dirección, entregando un juego que ahora apuesta por el PvE en mundo abierto.

¿A qué se debe esto? Kaneda nos aseguró que durante años monitorearon cuidadosamente la opinión de la comunidad. Aunque muchos jugadores disfrutaban el componente competitivo, detectaron que una parte importante de la audiencia quería una experiencia distinta.

“Recibimos opiniones constantes sobre los personajes y el mundo de Ninjala, pero hubo un punto que se repetía con frecuencia.

Muchos jugadores nos decían que querían disfrutar el juego a su propio ritmo. Querían explorar el mundo y jugar en solitario. Por supuesto, también hay muchos usuarios que disfrutan el componente competitivo del PvP, y respetamos completamente esa forma de jugar. Sin embargo, también queríamos atender a quienes buscaban una experiencia diferente.

Por eso incorporamos un modo cooperativo, para que los jugadores puedan compartir la aventura y disfrutar del juego de otra manera", explicó.

La Temporada 21 de Ninjala será la última y durará indefinidamente (imagen: GungHo Online Entertainment)

Más adelante, el creativo destacó que el cambio en el estilo de juego es también una oportunidad para que Ninjala crezca como franquicia: “Creemos que ese es uno de los aspectos más emocionantes de Ninjala 2. Además, este cambio también nos permitirá ampliar el alcance de la franquicia y llegar a un público más amplio. Dar el paso de una experiencia centrada en el PvP hacia una aventura de mundo abierto con un fuerte enfoque en el PvE fue una decisión muy importante para el crecimiento de la propiedad intelectual.

Según el creativo de Gungho, esta decisión también responde a su objetivo de hacer crecer la franquicia y atraer a un público más amplio.

Más adelante, Kaneda mencionó que el estudio de Ninjala 2 comenzó hace 3 años puesto que el equipo de desarrollo pensó que era momento de iniciar con un proyecto diferente que ofreciera otra perspectiva de lo que es Ninjala:

“El equipo encargado de mantener el servicio en vivo de Ninjala es el mismo que está desarrollando Ninjala 2. Desde el principio tuvimos claro que queríamos seguir apoyando el juego original mediante actualizaciones constantes, algo que hemos hecho durante seis años.

Sin embargo, hace aproximadamente tres años comenzamos a pensar que, además de continuar con el soporte del primer juego, también era el momento de iniciar el desarrollo de una secuela en toda forma.

El proyecto comenzó con un equipo muy pequeño enfocado en la creación de prototipos. Conforme avanzó el desarrollo y el concepto fue tomando forma, fuimos trasladando gradualmente más integrantes del equipo de Ninjala al desarrollo de Ninjala 2“, dijo.

Nintendo Switch 2 permitió hacer realidad la visión del estudio

La historia de Ninjala no se entiende sin Nintendo Switch y es que únicamente debutó en la consola híbrida de Nintendo. Su secuela seguirá por el mismo camino, ofreciéndose únicamente en Nintendo Switch 2, un hardware mucho más poderoso que su antecesor.

De acuerdo con Kaneda, desarrollar en Nintendo Switch 2 fue una evolución muy natuiral debido a los orígenes de la franquicia. Eso sí, el creativo dejó claro que comparar ambas plataformas es complicado, puesto que considera que la nueva plataforma es mucho más poderosa.

“Es una gran pregunta. Para nosotros fue una evolución muy natural. Mientras desarrollábamos Ninjala, también estábamos pensando en el futuro de la franquicia, así que dar el salto a Nintendo Switch 2 fue el siguiente paso lógico. Todo encajó perfectamente, y creemos que Nintendo Switch 2 está varios niveles por encima de la consola original.

De hecho, es difícil compararlas porque la diferencia es muy grande en muchos aspectos. Uno de los ejemplos más evidentes es la calidad visual. La resolución gráfica es considerablemente mejor en Nintendo Switch 2, por lo que estamos muy satisfechos con el aspecto del juego. Creemos que el apartado visual es uno de los grandes puntos fuertes de Ninjala 2.

Además, la mayor potencia de la consola se traduce directamente en la experiencia de juego. Los jugadores podrán recorrer el mundo con total fluidez, sin interrupciones, y concentrarse simplemente en disfrutar la aventura. Esa sensación de continuidad es una de las mayores ventajas que nos ofrece Nintendo Switch 2 y creemos que es uno de los aspectos que mejor aprovecha el hardware de la consola", dijo.

Y tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Estás emocionado por jugar Ninjala 2? Cuéntanos en los comentarios.

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