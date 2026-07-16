Mientras parte de la industria de los videojuegos comienza a experimentar con la inteligencia artificial para agilizar procesos como la localización, GungHo Online Entertainment America no tiene previsto seguir ese camino con The Legend of Heroes: Trails in the Sky 2nd Chapter.

Durante una entrevista con Level Up, Fumiaki Shiraishi, director general de GungHo Online Entertainment America y otro representante de la compañía, explicaron que la riqueza narrativa de la franquicia creada por Nihon Falcom hace indispensable mantener un proceso de traducción realizado por personas. Además, compartieron su visión sobre el crecimiento del mercado de los JRPG, la importancia de los remakes y la estrategia para atraer a una nueva generación de jugadores.

GungHo descarta usar IA para traducir Trails

La inteligencia artificial se ha convertido en una de las tecnologías más discutidas dentro de la industria del videojuego. Aunque algunos estudios ya la utilizan para apoyar procesos de desarrollo, GungHo aseguró que, por ahora, no contempla implementarla en la localización de Trails in the Sky 2nd Chapter.

“No utilizamos inteligencia artificial para ninguna de nuestras traducciones. Todo nuestro proceso de localización se realiza de forma manual y lo mismo ocurre con los recursos del juego. Naturalmente, seguimos de cerca la evolución de la IA, tanto desde el punto de vista tecnológico como por el debate que existe alrededor de su uso dentro de la industria”, explicó.

La compañía explicó que todas las traducciones continúan realizándose de manera manual y que preservar la calidad del texto es una prioridad para una saga con un universo tan amplio como Trails.

Una de las principales razones es que creemos que los jugadores esperan un trabajo realizado por personas. En una serie como Trails, donde existe un universo tan amplio y una enorme cantidad de personajes, es fundamental mantener la coherencia entre cada entrega.

Cada personaje tiene una personalidad, una forma de hablar y una identidad muy específicas. Hay títulos, sobrenombres y expresiones que deben mantenerse consistentes a lo largo de toda la franquicia, y creemos que ese nivel de detalle todavía requiere el criterio humano.

Además, el mundo creado por Nihon Falcom está lleno de matices. Nuestro objetivo es conservar ese “toque humano” para asegurarnos de que cada personaje suene como debe, que la terminología permanezca uniforme y que todos esos pequeños detalles se mantengan entre un juego y otro", señaló la compañía.

Aunque reconoció que la inteligencia artificial continúa evolucionando y podría convertirse en una herramienta de apoyo en el futuro, GungHo considera que el proceso seguiría necesitando múltiples revisiones humanas para garantizar la calidad necesaria.

“Incluso si en algún momento utilizáramos herramientas de inteligencia artificial como apoyo, el flujo de trabajo seguiría siendo prácticamente el mismo. Nuestro proceso comienza con una primera traducción. Después realizamos una segunda revisión completa, seguida de una etapa de edición y varias rondas adicionales de verificación. En otras palabras, cualquier texto tendría que pasar repetidamente por manos humanas antes de llegar al jugador.

Por esa razón, aunque la IA continúe evolucionando, no creemos que cambie significativamente nuestra forma de trabajar. En resumen, por ahora no tenemos planes de utilizar inteligencia artificial para la localización de nuestros juegos"

El objetivo es hacer crecer la comunidad de Trails

Durante la entrevista, GungHo también habló sobre el gran momento que atraviesan los JRPG, aunque considera que el género ya no puede verse como un único mercado.

Para la compañía, cada franquicia ha construido una identidad propia y cuenta con una comunidad distinta. Un fan de Trails no necesariamente juega Final Fantasy o Dragon Quest, por lo que la estrategia consiste en entender qué hace especial a cada audiencia.

En lugar de intentar atraer a todos los aficionados del género, el objetivo es fortalecer la comunidad de Trails y, al mismo tiempo, acercar la saga a quienes siempre han sentido curiosidad por ella, pero nunca encontraron el momento adecuado para comenzar.

“uestra estrategia no consiste simplemente en dirigirnos a todos los aficionados de los JRPG. Lo más importante es entender quiénes son los seguidores de Trails y asegurarnos de que tanto nuestros juegos como nuestra comunicación estén dirigidos específicamente a ellos.

Al mismo tiempo, también buscamos llegar a jugadores que podrían disfrutar la serie, pero que todavía no la conocen. Queremos entender qué les ha impedido acercarse a la franquicia y encontrar nuevas formas de presentársela", explicaron los representantes del distribuidor.

Uno de los principales objetivos del remake es convertirse en la puerta de entrada definitiva al universo de Trails. Ahora bien, aunque técnicamente es posible comenzar la historia con GungHo explicó que esa no es la experiencia ideal.

Ambos juegos fueron concebidos originalmente como una sola aventura protagonizada por Estelle, por lo que el estudio recomienda completar primero Trails in the Sky 2nd Chapter para comprender plenamente el desarrollo de la historia. Con ese objetivo, la compañía ha impulsado demos, promociones y descuentos para facilitar que más jugadores descubran la franquicia desde el principio.

¿Cómo determinar el éxito de un proyecto como Trails in the Sky 2nd Chapter?

La compañía también explicó que el éxito de un remake no se mide únicamente por el desempeño comercial.

Si bien las ventas siguen siendo importantes, GungHo considera que la verdadera prueba está en la respuesta de la comunidad.

Un remake exitoso es aquel que consigue que antiguos seguidores redescubran una franquicia y que nuevos jugadores se animen a conocerla por primera vez.

En ese sentido, Trails in the Sky 2nd Chapter busca modernizar uno de los JRPG más queridos de Nihon Falcom sin perder la esencia que lo convirtió en un clásico. Para lograrlo, el proyecto reúne tanto a desarrolladores que trabajaron en el lanzamiento original como a nuevos integrantes que crecieron jugando la saga y ahora participan en su desarrollo.

Más allá del apartado gráfico, GungHo considera que el mayor atractivo de Trails in the Sky 1st Chapter sigue siendo la construcción de su mundo. La compañía destacó la profundidad de sus personajes, la evolución constante de los NPC y una historia que comienza con una aventura relativamente sencilla para convertirse en una compleja conspiración política.

El remake también moderniza el sistema de combate mediante una combinación de acción en tiempo real y enfrentamientos por turnos, ofreciendo una experiencia más dinámica sin perder la esencia del original. Para GungHo, todas estas mejoras tienen un objetivo muy claro: que una nueva generación de jugadores descubra por qué Trails sigue siendo una de las franquicias más respetadas dentro del género JRPG.

Ahora bien, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que es bueno mantener el toque humano en las localizaciones? Cuéntanos en los comentarios.

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