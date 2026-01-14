God of War: ya sabemos quién interpretará a Kratos en live action

Ryan Hurst es el actor elegido para ser el fantasma de Esparta

Prime video prepara una serie live-action de God of War basada en la saga nórdica que nació en 2018. Uno de los aspectos más importantes para los fans es saber qué actor sería el designado para interpretar a un personaje tan legendario como lo es Kratos. Hoy por fin sabemos de quién se tratará.

Por medio de su cuenta oficial de X, Prime video anunció que el actor Ryan Hurst es el elegido para interpretar a Kratos en la serie live action. El actor es conocido por sus roles en series como The Walking Dead y Outsiders, sin embargo, si a ti también te sonaba su nombre de algún otro lado, puede que ya te hayas dado cuenta.

Ryan Hurst es el elegido para dar vida a Kratos

Resulta que Ryan Hurst interpretó a Thor en el videojuego God of War: Ragnarok, así que podemos decir que Thor es Kratos ¿no? Esto descarta por completo ver a Hurst retomar su rol como el dios del trueno en la serie live action.

Anuncio de hace años de Ryan Hurst como Thor en God of War Ragnarok

Santa Monica alaba el cast de Hurst como Kratos en el live action de God of War

Por medio de su cuenta de X, el estudio creador de la saga God of War felicitó a Hurst por su cast como Kratos. También mencionaron que les emociona ver a Hurst escalar a los rangos legendarios de T. C. Carson y Christopher Judge como el tercer actor en encarnar al fantasma de Esparta.

T. C. Carson fue la voz de Kratos durante toda la saga griega. Mientras que Christopher Judge interpretó al espartano en la saga nórdica, culminando con God of War Ragnarok y el DLC Valhalla.

Congratulations to Ryan Hurst (@RamboDonkeyKong) who will be stepping into the role of Kratos for the upcoming God of War live action series!



We're excited to see his take on Kratos as he joins the legendary ranks of T.C. Carson and Christopher Judge who have each shaped this… — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) January 14, 2026

El rodaje comenzará pronto y ya tiene luz verde una segunda temporada

En marzo de este año comenzará el rodaje de la primera temporada de la serie de God of War, el cual tomará lugar en Vancouver, Canadá. Además, hace un mes Deadline confirmó que Prime Video dio luz verde a una segunda temporada tras comenzar la preproducción de la serie.

La serie contará con 10 episodios. Ronald D. Moore (Outlander, For All Mankind) es el showrunner y productor ejecutivo. El equipo de guionistas está formado por Matthew Graham, Stephanie Shannon, Narendra K. Shankar, Joe Menosky y Tania Lotia. El director ganador del Emmy, Frederick E. O. Toye (The Boys, Shogun) dirigirá los primeros 2 episodios de la primera temporada.

La serie live action de God of War se espera que llegue a finales de 2026 o hasta 2027.

