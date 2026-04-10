Grand Theft Auto VI llegaría a PC más pronto de lo que piensas: filtración revela el mes de lanzamiento del port

GTA VI debutará para Xbox Series X|S y PlayStation 5 en noviembre de 2026, y la versión para computadora estaría cerca

Grand Theft Auto VI por fin se mostró al mundo con 2 adelantos oficiales que muestran los protagonistas y la ciudad. Si todo avanza según lo previsto, los fans podrán conocer la historia de Jason y Lucia a finales de este año. Bueno, eso en el caso de que sean jugadores de consolas debido a que la fecha de lanzamiento para PC aún es un secreto.

Aunque Rockstar Games todavía no se pronuncia sobre cuándo llegará el título de mundo abierto a Steam y la Epic Games Store, un influencer recopiló información proveniente de supuestos exdesarrolladores, quienes aparentemente revelaron cuándo está previsto que se lance el port para computadoras.

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GTA VI llegaría a PC a principios de 2026

La nueva entrega de la popular franquicia de acción iba a debutar para consolas en otoño del año pasado, pero sufrió un retraso que movió su fecha de estreno hasta mayo de 2026. Tristemente, poco después volvió a ajustar su calendario y ahora el debut está previsto para el 19 de noviembre.

Aunque los jugadores de Xbox y PlayStation 5 ya saben cuándo podrán jugar GTA VI, los fans de PC permanecen en las sombras. Ahora, el popular creador de contenido DetectiveSeeds pudo arrojar un poco de luz sobre el tema.

Mediante una publicación en redes sociales, el filtrador afirma que se puso en contacto con más de 90 empleados de Rockstar Games a través de LinkedIn para obtener información adicional sobre el desarrollo de Grand Theft Auto VI. Supuestamente, sólo 3 extrabajadores respondieron.

GTA VI llegaría a Steam y la Epic Games Store en febrero de 2027, según el filtrador DetectiveSeeds

Según el usuario, los exdesarrolladores afirmaron que el objetivo de la compañía es lanzar la versión para PC en febrero de 2027, tan sólo 3 meses después del estreno de la versión para PS5 y Xbox Series X|S. En caso de que el dato sea preciso, el título sandbox tendría el tiempo de espera más corto en lo que se refiere al debut del port para ordenadores.

DetectiveSeeds explica que Take-Two Interactive y Rockstar Games quieren lanzar Grand Theft Auto VI para PC durante el presente año fiscal, que terminará oficialmente el 31 de marzo de 2027. Aunque es una personalidad con cierto renombre en la comunidad, el influencer no compartió pruebas que sustenten sus declaraciones.

Por ahora, ninguna de las compañías involucradas en el desarrollo de GTA VI se han pronunciado sobre la posible fecha de estreno del port para computadoras. Lo mejor será tomar este informe con pinzas y esperar un anuncio oficial.

¿Grand Theft Auto VI volverá a cambiar su fecha de estreno?

El port para PC de GTA V debutó en abril de 2015, más de un año después del lanzamiento original en consolas. Por otra parte, Red Dead Redemption 2 llegó a Steam y la Epic Games Store 12 meses después de su estreno en PlayStation 4 y Xbox One. Ciertamente, sería un logro si GTA VI se estrena para ordenadores con una diferencia de apenas 3 meses.

Incluso si la información de DetectiveSeeds es precisa, debemos moderar las expectativas. Strauss Zelnick ya reiteró en numerosas ocasiones que Grand Theft Auto VI está listo para debutar en noviembre y se mostró confiado en que no habrá más cambios de planes; sin embargo, también dijo algo similar antes de que se produjera el segundo retraso.

Sería comprensible que Rockstar Games quisiera tomarse un tiempo extra para pulir la experiencia y ofrecer el mejor producto posible. Un popular streamer afirmó que la nueva entrega apostaría fuerte por el contenido generado por usuarios, y que incluso algunos jugadores se podrían hacer millonarios.

El lanzamiento del nuevo Grand Theft Auto está a unos meses de distancia, y el juego podría llegar a PC más pronto de lo que piensan los fans

Otro informe señala que el nuevo GTA Online debutaría a finales de este año, sólo un par de meses después del lanzamiento de la campaña single-player. La compañía tampoco se pronuncia sobre ese tema.

Pero cuéntanos, ¿te esperarás al lanzamiento del port para PC? ¿Crees que podría haber un cambio de planes? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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