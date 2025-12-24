Gratis: controversial juego AAAA de terror está disponible sin costo en PC, pero tienes menos de 24 horas para conseguirlo

Gracias a una campaña de tiempo limitado, la Epic Games Store permite conseguir un título de horror inspirado en Dead Space

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y no cabe duda que lo mejor de esta temporada son los regalos. Si buscan un nuevo juego para pasar las fiestas, les alegrará saber que, por tiempo limitado, tendrán la oportunidad de reclamar gratis un ambicioso y controversial videojuego de terror.

Esta promoción especial es exclusiva para los jugadores de PC y únicamente estará vigente por menos de 24 horas. Esto significa que tendrán que actuar rápido si desean obtener el obsequio. La buena noticia es que, si lo reclaman durante el periodo correspondiente, se ganarán el derecho de conservarlo para siempre en su colección digital.

The Callisto Protocol tiene 100% de descuento en la Epic Games Store

Por supuesto, esta oferta llega cortesía de la Epic Games Store. Para aquellos que lo olvidaron, vale la pena recordar que la tienda aprovecha las fiestas decembrinas para poner en marcha su tradicional campaña de regalos misteriosos, que permite a los usuarios reclamar un videojuego gratuito cada día durante la temporada.

Ahora, los jugadores ya pueden conseguir gratis The Callisto Protocol, el popular pero criticado título de terror inspirado en Dead Space. Esta aventura de ciencia ficción ocupó el lugar de Bloodstained: Ritual of the Night, que se ofreció sin costo el pasado martes 23 de diciembre.

En este momento, el videojuego de Striking Distance Studio tiene 100% de descuento y se puede reclamar de forma gratuita a través de la Epic Games Store. Su precio habitual es de $59.99 USD, por lo que, si aprovechan esta oferta, se ahorrarán una suma considerable de dinero.

The Callisto Protocol es el nuevo regalo misterioso de la Epic Games Store y en este momento está disponible gratis

Una vez más, recalcamos que The Callisto Protocol solamente estará disponible gratis por menos de 24 horas. Esto significa que tienen hasta el jueves 25 de diciembre de 2025 a las 10:00 AM para reclamarlo sin costo alguno y conservarlo para siempre. Después de esa fecha, otro título lo reemplazará y ocupará su lugar.

The Callisto Protocol: el juego AAAA que fracasó

Este videojuego de terror es obra de Glen Schofield, director que trabajó en la serie Dead Space de Visceral Games y Electronic Arts. Esta aventura espacial se enfoca en Jacob Lee, un piloto de carga que termina como prisionero en una cárcel de máxima seguridad justo en el momento en el que ocurre un brote que convierte a los reclusos en monstruos.

En la previa a su lanzamiento oficial, el publisher Krafton afirmó que el ambicioso The Callisto Protocol era un juego AAAA de alto presupuesto. Tristemente, el proyecto fue incapaz de cumplir con las altas expectativas de los fanáticos.

El título de Striking Distance Studio debutó en diciembre de 2022, por lo que la oferta de la Epic Games Store llega aproximadamente 3 años después de su lanzamiento original. En sus primeros días en el mercado recibió críticas negativas por los problemas técnicos que arruinaron la experiencia de los jugadores, especialmente en PC. Su mala recepción provocó que recibiera una puntuación promedio de 69 en Metacritic.

A pesar de sus buenas ideas, The Callisto Protocol fracasó y recibió malas críticas

Más allá de las polémicas, la jugabilidad e historia no resonaron con la comunidad. Pero a pesar de la mala recepción y el fracaso que provocó que Glen Schofield abandonara el estudio que él mismo fundó, The Callisto Protocol se convirtió en una especie de obra de culto. Así pues, vale la pena darle una oportunidad ahora que está disponible gratis en PC.

Pero cuéntanos, ¿te animarás a probar este videojuego de terror AAAA? Déjanos leerte en los comentarios.

