Gratis: Doki Doki Literature Club!, aclamado juego de terror con personajes de anime, debuta de sorpresa en nuevas plataformas y está disponible sin costo

Doki Doki Literature Club! se convirtió en un éxito inesperado en su estreno original en 2017. A simple vista, parece un simulador de citas con estética anime, pero esconde giros inesperados que convierten la historia en una auténtica aventura de terror psicológico. Ahora, una nueva audiencia podrá conocer los horrores de este título narrativo gracias a un relanzamiento para nuevas plataformas.

El título original creado por Team Salvato llegó a Steam hace casi 10 años, mientras que un port mejorado para Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch y PC debutó en 2021 de la mano de Serenity Forge. De forma inesperada, una versión para dispositivos móviles ya está disponible completamente gratis.

Doki Doki Literature Club! llega a iOS y Android como free-to-play

El pasado 10 de diciembre de 2025 se anunció y lanzó un port para iOS y Android de la icónica novela visual. El título ya se puede adquirir en ambas plataformas, y lo mejor es que se trata de una descarga gratuita que permitirá acceder a la totalidad del contenido original. Eso sí, hay un asterisco a tener en cuenta.

Doki Doki Literature Club! está disponible gratis en dispositivos móviles sin anuncios molestos que interrumpan la narrativa ni microtransacciones que arruinen el progreso de manera artificial. La versión sin costo incluye todo el material de la versión original que debutó en 2017, ideal para quienes se adentran en la franquicia por primera vez.

No obstante, la editorial Serenity Forge pondrá a la venta el DLC. En específico, la edición Plus!, que debutó originalmente con el relanzamiento de 2021, se podrá adquirir por un monto bastante económico de apenas $9.99 USD tanto en la App Store de Apple como en la Google Play de Android.

Doki Doki Literature Club! ya está disponible gratis en dispositivos móviles iOS y Android

El contenido adicional incluye 6 historias paralelas que amplían la narrativa e incrementan el número de horas de juego, así como 26 temas sonoros, un reproductor de música y más de 100 imágenes desbloqueables. Aunque el título original está disponible gratis, quienes deseen la experiencia completa deberán pagar por la expansión.

Doki Doki Literature Club! es uno de los mejores juegos de terror de su generación

Como su nombre indica, Doki Doki Literature Club! sigue la historia de 4 estudiantes que se unen a un grupo de literatura en la escuela. Al principio parece un título inofensivo en el que debemos fortalecer nuestros vínculos con los personajes que conforman el reparto para conocer sus historias, tal como sucede en otras novelas visuales.

No obstante, este título independiente con personajes de anime da un giro de 180° grados a la mitad y se convierte en un videojuego de terror psicológico que rompe la cuarta pared y aborda temas sumamente complejos. Gracias a su concepto inesperado, llamó la atención de miles de fanáticos.

En la descripción que se incluye en la Google Play y la App Store, hay un mensaje que avisa que la versión para dispositivos móviles, que ya está disponible gratis, no es apta para “niños o personas que se alteran fácilmente”. Esta advertencia parece indicar que no se censuró el contenido.

Doki Doki Literature Club sorprendió a los jugadores y logró convertirse en uno de los mejores juegos de terror de la última década

Para celebrar el relanzamiento de Doki Doki Literature Club!, Serenity Forge también lanzó un paquete de accesorios para celulares que se puede comprar en el sitio web. Adicionalmente, puso a disposición de los fans un nuevo conjunto de stickers y emotes que se pueden obtener totalmente gratis en la página de Internet.

Pero dinos, ¿te animarás a probar este juego de terror que cautivó a toda una generación? Déjanos leerte en los comentarios.

