Gratis: este atractivo metroidvania inspirado en Hollow Knight está disponible sin costo para PC por tiempo limitado

El título recibió muy buenas reseñas por parte de los jugadores y la prensa

El fin de semana está a la vuelta de la esquina y no hay mejor forma de recibirlo que con un nuevo título para nuestra colección. Si juegas en PC, es muy importante que sepas que puedes conseguir gratis un metroidvania inspirado en Hollow Knight.

El título de 2023 fue bien recibido en plataformas como Steam. Recibió reseñas muy positiva, pues ofrece todo lo que un buen metroidvania debe tener. La buena noticia es que los amantes del género pueden conseguirlo con 100% de descuento por tiempo limitado. La promoción sólo estará disponible por pocos días, así que a continuación te decimos cómo aprovecharla.

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Este metroidvania con reseñas muy positivas está disponible gratis para PC

Luego de ver el impresionante éxito de Hollow Knight y otros populares metroidvania, Muro Studios apostó por el género con DOOMBLADE. Su proyecto recibió elogios por parte de los jugadores y la crítica especializada, pues logró destacar con una propuesta diferente. Esto se refleja en sus cientos de reseñas positivas y en su calificación de 83 en Metacritic.

DOOMBLADE se apega a la fórmula del género, por lo que nos lleva a un extenso mundo lleno de peligros y secretos por descubrir. Se caracteriza por su atmósfera oscura y sus interesantes personajes. La aventura es protagonizada por Lugubricia, quien se encuentra con la DoomBlade, una espada con consciencia que fue aprisionada hace siglos.

Un metroidvania que vale la pena disfrutar en PC

Los personajes deciden unir fuerzas para acabar con los Señores del Pavor, quienes han creado un mundo lleno de soledad y dolor. Los jugadores destacan su bien lograda atmósfera, su dificultad balanceada, su banda sonora y su divertido sistema de combate. Muchos lo consideran uno de los mejores metroidvania de 2023, así que vale la pena darle una oportunidad.

DOOMBLADE cuesta normalmente $188.99 MXN, pero por tiempo limitado está disponible gratis. En esta ocasión, hay que agradecerle el regalo a la Epic Games Store, donde el título estará disponible sin costo hasta el próximo 30 de abril. Abajo puedes ver un trailer con jugabilidad:

¿Qué ofrece DOOMBLADE a los fans del género?

Las reseñas de DOOMBLADE dejan algo claro: estamos ante un metroidvania hecho y derecho que brilla en varios de sus apartados. El título destaca por su sistema de combate dinámico. Lugubricia es experta en el combate aéreo, así que la acción nunca faltará. El papel de la DoomBlade también es importante, pues nos permitirá dominar habilidades especiales para vencer a los enemigos más duros.

Como en todo metroidvania, obtener nuevos poderes y hacer backtracking será esencial para progresar en la historia. Para ello, será necesario derrotar a poderosos jefes que representarán un buen desafío. Como seguramente ya te imaginas, el sistema de progresión está basado en las capacidades de la DoomBlade.

El título también destaca por su mundo de buen tamaño. Podrás explorar diversos tipos de regiones, cada una con peligros diferentes que pondrán a prueba tus habilidades y tu paciencia. En cuanto a su aspecto gráfico, DOOMBLADE es una aventura que brilla visualmente gracias a su sobresaliente dirección de arte, que refleja lo oscuro de su narrativa.

El título estará disponible gratis por tiempo limitado en la Epic Games Store

“Bajo tierra, Lugubricia encuentra a DoomBlade, un arma consciente empeñada en escapar tras pasar eones encadenada. En este metroidvania de acción en 2D, Tormen y Bricia emprenden una aventura en la que liberarán potentes habilidades para destruir al fin a los Señores del Pavor”.

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