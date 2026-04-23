“Evaluaremos el enfoque sobre la exclusividad”: Asha Sharma presenta su ambiciosa estrategia para Xbox y asegura que será la plataforma donde el mundo jugará y creará

La directora general afirmó que Project Helix, como hardware, será la base de la nueva generación

¿La estrategia multiplataforma de Xbox tiene los días contados? Los fans de la marca de Microsoft no están felices con lanzamientos de Xbox Game Studios en PlayStation y esto se someterá a evaluación. Asha Sharma hizo público el manifiesto de la nueva era de la marca de gaming y compartió los puntos clave que atenderá en los años por venir y ante la llegada de una nueva generación.

¡La nueva era de Xbox ya comenzó!

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Asha Sharma quiere ser un antes y un después para Xbox

“Los jugadores están frustrados”: Asha Sharma quiere reparar la relación con los usuarios de Xbox

Hace unos momentos, Asha Sharma, directora general de la división de videojuegos de Microsoft, hizo una publicación en el sitio oficial de Xbox que marca el inicio de una nueva era.

La publicación se titula Somos Xbox y contiene los puntos esenciales que marcarán el rumbo de la plataforma y su oferta de gaming en los años por venir.

Primero, y fiel a su perspectiva crítica, la ejecutiva señaló que la relación entre Xbox y sus usuarios no es la mejor en este momento:

“Los jugadores están frustrados. Las nuevas funciones en consola han sido menos frecuentes. Nuestra presencia en PC no es lo suficientemente fuerte. Los precios cada vez son más difíciles de mantener para la gente. Y las experiencias fundamentales como la búsqueda, el descubrimiento, lo social y la personalización siguen pareciendo demasiado fragmentadas. Los desarrolladores y editores también piden más: mejores herramientas, mejores conocimientos y una plataforma que les ayude a crecer más rápido”.

Al respecto, Asha Sharma considera esencial el trabajo para adaptar a Xbox al escenario global y diversificar sus apuestas en cuanto a contenido. Reconoce que es necesario un cambio de estrategia pues “el modelo que nos trajo hasta aquí no será el que nos lleve hacia adelante”.

Project Helix será el centro de la estrategia, pero el ecosistema de gaming seguirá y también se revisarán las exclusividades

Posteriormente, Asha Sharma se refirió a los planes de Xbox para la siguiente generación. Primero, despejó las dudas sobre el eje de esta nueva etapa pues, asegura, que Project Helix será la base de todo. Es cierto que, pese a los esfuerzos de administraciones anteriores por cambiar la perspectiva hacia el ecosistema, el mundo sigue considerando Xbox como una consola.

Asimismo, mencionó que la oferta de gaming de Microsoft incluirá precios accesibles, no quieren dejar a ningún tipo de jugador fuera de su propuesta.

Al respecto, señaló:

“Xbox será donde el mundo juega y crea. Construiremos una plataforma global que conecte a jugadores y creadores de todo el mundo. La consola está en la base, ofreciendo una experiencia premium, y la nube lleva esa experiencia a cualquier dispositivo. Puedes jugar donde quieras, y tus juegos, progreso, amigos e identidad permanecen contigo en consola, PC, móvil y nube. Xbox estará diseñada para ser asequible, personal y abierta. Ofreceremos precios flexibles para que sea fácil empezar y seguir jugando. La experiencia se adaptará a ti, permitiéndote personalizar tu forma de jugar, ayudarte a encontrar lo que te gustará y conectarte con las personas adecuadas”.

Finalmente, la jefa de Xbox hablo sobre la situación de las exclusividades y mencionó que se someterá a evaluación: “en el camino, reevaluaremos nuestro enfoque sobre la exclusividad, la exposición y la IA, y compartiremos más a medida que aprendamos y decidamos”.

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