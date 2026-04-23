Gratis: Steam regala un inquietante juego de terror analógico inspirado en FNAF y con reseñas muy positivas

El título está disponible sin costo alguno en la tienda de PC y es posible reclamarlo para siempre, pero la oferta acabará pronto

Los videojuegos de terror siempre ocupan un lugar especial en la industria, y cualquier fecha es perfecta para adentrarse en una experiencia que nos ponga los pelos de punta. La buena noticia es que ahora es posible conseguir totalmente gratis y para siempre en Steam un inquietante juego que toma muchos elementos del horror analógico.

Debido a que la plataforma de Valve no tiene alguna campaña de juegos gratuitos, debemos permanecer atentos a promociones esporádicas que aparecen sin previo aviso en la mayoría de las veces. En esta ocasión, un desarrollador decidió regalar su proyecto a la comunidad.

El título en cuestión ya está disponible sin costo alguno en la tienda de PC, pero la promoción de tiempo limitado finalizará en cuestión de días. Lo mejor será continuar con la lectura para conocer todos los detalles sobre cómo aprovechar esta oferta especial y canjear el obsequio.

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Juego de terror está completamente gratis en Steam hasta el 27 de abril

El videojuego al que nos referimos es, nada más y nada menos, que 8AM. Esta propuesta independiente debutó el 28 de marzo de 2024, y desde entonces ha visto numerosas secuelas que llevan el concepto original a otros ambientes. Los jugadores interesados ya pueden reclamarlo gratis.

Sin previo aviso, el desarrollador David Gallardo y el publisher HeadArrow decidieron regalar una vez más este proyecto indie. Vale la pena recordar que el título también estuvo disponible sin costo alguno en 2025, así que esta es otra oportunidad para agregarlo a la cuenta de Steam sin gastar un solo centavo.

En este momento, 8AM tiene 100% de descuento y, en consecuencia, está disponible gratis. Para reclamarlo, basta con visitar su página en la tienda de PC, iniciar sesión y dar clic en “Añadir a la cuenta”. Una vez hecho eso, el título permanecerá en nuestro perfil y podremos descargarlo en cualquier momento, incluso después de la promoción.

8AM tiene 100% de descuento en Steam y los jugadores de PC pueden conseguirlo gratis

Pero como sucede en la mayoría de las ocasiones, esta oferta sólo estará vigente por tiempo limitado. Podremos conseguir nuestra copia gratuita del videojuego de terror hasta el 27 de abril de 2026 a las 11:00 AM. Después de esa fecha, el título volverá a su precio habitual de $3.99 USD.

Aunque es un juego muy económico, lo mejor será obtenerlo gratis mientras sea posible. También es digno de mencionar que el paquete especial que incluye las 4 entregas de la franquicia sólo cuesta $113.96 MXN gracias a una rebaja temporal de 25% de descuento.

¿Qué es 8AM?

Aunque es una propuesta independiente con un alcance limitado, 8AM promete entretener a los fanáticos del terror analógico y los jugadores de PC. Además, su mecánica central recuerda de inmediato al concepto de uno de los exponentes más populares y queridos del género: FNAF.

En este juego de HeadArrow asumimos el rol de un vigilante que debe mirar las cámaras de seguridad de una casa aparentemente normal desde la sala de control. Todo parece ordinario, pero la situación se vuelve más aterradora y tensa a partir de la medianoche. En ese momento, empiezan a suceder eventos que sólo se pueden catalogar como paranormales.

En 8AM, nuestro objetivo es determinar si en la escena ocurre un suceso sobrenatural o un simple evento cotidiano. Decidir correctamente es muy importante y necesario para llegar hasta las 8:00 AM y sobrevivir. El concepto del sistema de cámaras y la jugabilidad limitada recuerdan a Five Nights at Freddy’s, uno de los títulos de PC más populares.

8AM promete presentar una aventura aterradora y llena de suspenso

De igual forma, la ambientación será del agrado de los fanáticos del terror analógico. 8AM tiene reseñas muy positivas en Steam, así que vale la pena darle una oportunidad ahora que tiene 100% de descuento y está disponible completamente gratis

Pero cuéntanos, ¿recomiendas este título? ¿Cumplió con tus expectativas? Déjanos leerte en los comentarios.

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