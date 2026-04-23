Filtran Xbox Game Pass Starter Edition: el nuevo nivel del servicio de videojuegos de Microsoft tendría decenas de títulos y asociación con Discord

La nueva dirección de Xbox quiere que el servicio llegue a más jugadores y sea más accesible

Los cambios en Xbox están sucediendo uno tras otro y la expectativa está en lo que sucederá con Xbox Game Pass. Tras la revisión y críticas de Asha Sharma, jefa del negocio de videojuegos de Microsoft, ya hubo un ajuste en los precios del nivel Ultimate y de PC Game Pass, mientras los reportes aseguran que se preparan nuevos niveles con mayor accesibilidad.

Tal parece que no quieren perder ni un solo minuto y hace unos momentos se generó información importante. Xbox ya tendría el nuevo nivel de Game Pass y estaría relacionado con Discord.

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Xbox Game Pass Starter Edition sería el nuevo nivel del servicio de videojuegos

Hace unos momentos, un reporte de Tom Warren, periodista de The Verge, compartió detalles sobre la filtración del nuevo nivel de Xbox Game Pass. Todo se originó en la plataforma de comunicación Discord y fue compartido por la cuenta de X “Discord Previews”.

Cabe recordar que esta semana, Asha Sharma anticipó una colaboración entre el servicio de videojuegos y Discord. Según la filtración, esto resultará en una nueva variante de Game Pass.

De acuerdo con los detalles, el nuevo nivel se llama Xbox Game Pass Starter Edition e incluye lo siguiente:

Más de 50 videojuegos, incluyendo Stardew Valley y Fallout 4

10 horas de juego en la nube por mes

Recompensas de Xbox solo por jugar

Juego en la nube para algunos títulos selectos de la librería de usuario

Xbox Game Pass Starter Edition se filtró en Discord

Ahora bien, esto se trata de una filtración que tuvo lugar en Discord, no en la interfaz de usuario de Xbox en consolas o PC. A falta de información oficial, la comunidad piensa que se trata de un beneficio que se obtendrá como suscriptor de Discord Nitro.

En ese caso, los interesados deben tener una suscripción a la variante de mejora de la plataforma de comunicación. Actualmente, existe Nitro Basic por $49 MXN al mes y Nitro con todas las funciones y extras por $159 MXN mensuales.

Dicho esto, la suscripción a Nitro te daría Xbox Game Pass Starter Edition. Recordemos que esto no es oficial, así que faltan detalles una vez que Microsoft haga el anuncio sobre esta oferta para su servicio de videojuegos. Cabe la posibilidad de que haya una variante de Discord Nitro a raíz de esta colaboración.

¿Habrá juegos de los estudios de Microsoft en día 1?

Si bien el objetivo de Asha Sharma es reparar el daño que sufrió Xbox Game Pass tras el aumento de precio, se espera que el servicio guarde sus mejores cartas para el nivel Ultimate.

De acuerdo con información de la cuenta de X “red // Better xCloud”, Starter Edition es uno de los nuevos niveles de Game Pass que en el código de la plataforma aparecen con nombre clave TRITON y DUET.

Al respecto, se señala que habrá muchos juegos third-party en la lista de más de 50 y algunos de ellos son de Xbox Game Studios. Sin embargo, parece que se trata de una versión muy accesible y de bajo costo, por lo que no hay referencias a los juegos de día que desarrollan los estudios de Microsoft.

Finalmente, es importante mencionar que Starter Edition sería 1 de las 2 nuevas opciones del servicio. Se rumora que Microsoft y Netflix podrían sorprender con algo similar en los próximos días.

A lot of 3rd party games join the TRITON program, so it no longer has 1st party games only — red // Better xCloud (@redphx) April 23, 2026

ENTÉRATE: Call of Duty lanzará más juegos en Xbox Game Pass durante 2026, según rumor: ante el fin de los estrenos de día 1, los títulos antiguos llegarían al servicio

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