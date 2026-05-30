GTA Online regala Higgins Helitours y ofrece hasta 5X de GTA$ y RP esta semana

Rockstar Games reveló las novedades semanales de GTA Online, y esta vez los jugadores podrán aprovechar grandes recompensas, negocios gratuitos y múltiples bonificaciones para expandir sus operaciones criminales dentro de Los Santos.

La actualización destaca para quienes ya poseen el autolavado Hands On, ya que podrán conseguir gratis el negocio Higgins Helitours y aumentar sus ganancias de lavado de dinero.

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¿Qué hay de nuevo en GTA Online?

Durante esta semana, todas las misiones de lavado de dinero entregarán cuádruple de GTA$ y RP, convirtiéndose en una de las actividades más rentables del momento.

Además, el autolavado Hands On otorgará el doble de ingresos lavados, mientras que completar 3 misiones legales relacionadas con este negocio recompensará a los jugadores con un bono adicional de GTA$ 100,000.

Las bonificaciones también alcanzan a Lamar Davis, ya que todas las misiones de contacto de Lamar, incluidas las de Lowriders, ofrecen 5 veces más GTA$ y RP.

Por otro lado, los trabajos del señor Faber, las carreras de transformación aleatoria y la Serie de combate de la comunidad entregarán recompensas dobles durante toda la semana.

Estos son los descuentos más importantes de la semana en GTA Online

En cuanto a descuentos, Rockstar aplicó 30% de rebajas en varias aeronaves, incluyendo la Buckingham Vestra, Buckingham Howard NX-25, JoBuilt Velum de 5 asientos y el Sea Sparrow.

También hay descuentos especiales en vehículos como el Benefactor Terrorbyte, Albany Cavalcade XL, Obey Tailgater S, Karin Previon, Maibatsu Penumbra FF, Imponte Ruiner ZZ-8 y Grotti Brioso 300.

La camioneta de armamento también tiene promociones importantes. Ofrece 50% de descuento en el rifle pesado y 40% de descuento en el rifle militar para miembros de GTA+.

Finalmente, los suscriptores de GTA+ podrán reclamar gratis un deportivo Übermacht Sentinel GTS dentro del Club de coches de Vinewood, además de obtener indumentaria exclusiva de Junk x Jackal, pinturas camaleón y otras recompensas adicionales.

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