Dragon Ball Sparking! Zero, el nuevo Tenkaichi,  recibirá más de 30 personajes nuevos en una nueva versión con novedades y nuevo sistema de combate

Dragon Ball Sparking! Zero, la más reciente entrega del legendario Budokai Tenkaichi, sigue vivo y con mucha fuerza. La prueba más clara de esto la tenemos en el hecho de que Bandai Namco Entertainment confirmó que una nueva versión está en camino, la cual añadirá a más de 30 personajes nuevos, así como un sistema de combate renovado.

Se trata de Dragon Ball Sparking! Zero: Super Limit-Breaking NEO, un contenido descargable que estará disponible para todas las versiones de este juego de pelea. Todos los jugadores que lo adquieran podrán disfrutar de varias novedades como:

Más de 30 nuevos personajes

Más de 20 objetos de personalización (disfraces y super ataques)

4 nuevos escenarios

Nuevo modo de juego

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Pero, ¿qué más sabemos de este contenido descargable para Dragon Ball Sparking! Zero? El trailer revela que el nuevo modo de juego te llevará a convertirte en un mejor super guerrero. Esta modalidad primero te llevará a un mapa en el cual tendrás que seleccionar una ubicación en la cual se encuentra un enemigo. Al llegar a ella tendrás un enfrentamiento de alto nivel y, si sales victorioso, serás recompensado con más poder que podrás presumir.

Otro punto importante es que junto a este contenido llegará una actualización gratuita que incluye un nuevo sistema de batalla. Su gran novedad es que podrás crear épicos combos con la ayuda de un personaje aliado para así generar más daño en cadena. También existirá un a versión del Sparking! con mayor poder

Puedes ver más en su trailer:

¿Qué personajes aparecerán en Dragon Ball Sparking! Zero: Super Limit-Breaking NEO?

Sin duda, uno de los puntos más emocionantes de Dragon Ball Sparking! Zero: Super Limit-Breaking NEO es la cantidad de personajes nuevos. Pero, ¿cuáles son? Bandai Namco no ha compartido una lista completa; sin embargo, en el adelanto aparecen los siguientes:

SSJ Bardock

Paikuhan (Pikkon)

Zangya

King Piccolo

Abuelo Gohan

Tao Pai Pi

Akkuman

Champa

Super 17

Peleador del Infierno Número 17

GT Vegeta

SSJ GT Vegeta

Nova Shenron

GT Trunks

SSJ GT Trunks

Rey Vegeta

Chillei

Jaco

Kid Uub

Mighty Mask

Supremo Kaiosama

Androide Número 8

Nam

General Blue

Lord Chilled

Salza

Fasha

Tomai

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Por otro lado, los nuevos escenarios confirmados son el Templo Sagrado de Kamisama; la Kame House; la Tundra donde Goku y Vegeta enfrentan por primera vez a Broly en su película canon y por último la estratosfera del Planeta Vegeta que es mejor conocida por ser el lugar donde Bardock sacrificó su vida en una batalla contra Freezer.

¿Cuándo llegará Dragon Ball Sparking! Zero: Super Limit-Breaking NEO?

De acuerdo con el anuncio oficial, Dragon Ball Sparking! Zero: Super Limit-Breaking NEO estará disponible antes de que termine el verano de 2026. Dicho esto, esta fecha únicamente aplica para las versiones para PlayStation 5, Xbox Series X y PC.

Pero, ¿qué pasa con Dragon Ball Sparking! Zero para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2? Todo el contenido de Super Limit-Breaking NEO llegará a esas consolas más adelante en una fecha por confirmar.

Estaremos al pendiente y te informaremos cuando se confirme la fecha de Dragon Ball Sparking! Zero: Super Limit-Breaking NEO para las consolas de Nintendo.

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Y a ti, ¿qué te pareció esta noticia? ¿Estás emocionado por el nuevo contenido para Dragon Ball Sparking! Zero? ¿Qué es lo que más tienes ganas de probar? Cuéntanos en los comentarios.

Dragon Ball Sparking! Zero está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con él.