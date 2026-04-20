Shuhei Yoshida, antiguo jefe de PlayStation, revela que fue despedido por no hacerle caso a Jim Ryan: “Me pidió que hiciera cosas ridículas”

Una de las mayores crisis de PlayStation nació durante el mandato de Jim Ryan, exdirectivo responsable del tropiezo con los juegos como servicio. Al parecer, su gestión estuvo marcada por diferencias creativas y disputas internas con otros importantes ejecutivos de la marca. Shuhei Yoshida, quien también fue jefe de Sony Interactive Entertainment, reveló que tuvo diferencias importantes con Ryan.

La era de Yoshida frente a PlayStation estuvo marcada por grandes logros. Sin embargo, el cambio de gestión implicó cambios importantes en el organigrama de la empresa. Cuando empezó la gestión de Ryan, Yoshida fue relegado a la división de juegos independientes y, con el paso de los años, abandonó por completo la marca.

Durante una entrevista reciente, el ejecutivo japonés reveló que tuvo desacuerdos y momentos tensos con el directivo inglés. Está convencido de que lo destituyeron de su cargo por estar en desacuerdo y desobedecer a Ryan, ya que consideraba que algunas de sus peticiones eran “ridículas”.

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Shuhei Yoshida revela disputas internas con Jim Ryan en PlayStation

Shuhei Yoshida y Jim Ryan coincidieron en varias ocasiones a lo largo de los años. Como ejecutivos de algunas de las divisiones más importantes de PlayStation, tuvieron que colaborar en múltiples proyectos Su relación cambió en 2019, cuando Ryan tomó el mando de Sony Interactive Entertainment, pero no para bien.

Durante una participación reciente en el evento ALT: GAMES (vía Insider Gaming), el ejecutivo japonés reconoció que hubo disputas internas en PlayStation. Su relación con Jim Ryan no fue la mejor, pues existieron desacuerdos creativos que poco a poco generaron fricciones. Yoshida recordó que, cuando estaba a cargo de PlayStation Studios, la marca tuvo algunos de sus mejores logros.

“Ayudé a Santa Monica a crear God of War, a Naughty Dog a crear Uncharted y The Last of Us, y a Sucker Punch a crear el magnífico Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima fue uno de los últimos juegos en los que trabajé como presidente de Worldwide Studios”.

La gestión de Shuhei Yoshida estuvo marcada por buenas decieiones que impulsaron a PlayStation

Sin embargo, las cosas cambiaron radicalmente para Yoshida en 2019, cuando fue apartado de su cargo y destinado a la división encargada de juegos independientes. El ejecutivo explicó que las tensiones con Ryan lo apartaron de su puesto, pues reconoció que no le hizo caso en varias peticiones por considerarlas un paso en falso.

“En 2019, después de 11 años liderando el desarrollo de juegos propios, fui despedido del cargo. Jim Ryan quería apartarme del equipo directivo porque no le hice caso. Me pidió que hiciera cosas ridículas y le dije que no”.

Si bien no profundizó en el tema, está claro que Yoshida, con toda su experiencia, intuía que algunas de las futuras decisiones de Ryan afectarían de forma negativa a PlayStation. Sus posibles temores se hicieron realidad durante la primera parte de la generación de PS5, que estuvo marcada por tropiezos y falta de juegos.

Los errores de Jim Ryan que sacudieron a PlayStation

Luego de su enorme éxito en la división europea de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan fue elegido para impulsar PlayStation a un nuevo nivel. Sin embargo, su estrategia nunca terminó de consolidarse ya que intentó cambiar radicalmente la esencia de la marca, en un intento fallido por americanizarla.

Su tropiezo principal fueron los juegos como servicio. La idea de impulsar el negocio con títulos que evolucionan con el tiempo era buena; sin embargo, su plan tenía un problema de raíz: PlayStation Studios estaba conformado por equipos expertos en experiencias narrativas single-player. El desastre llegó pronto con juegos cancelados, despidos y otra decisión que manchó su gestión: el cierre de estudios.

La crisis actual de PlayStation nació en la gestión de Jim Ryan

Jim Ryan presumió a diestra y siniestra que PlayStation era una organización que crecía de manera orgánica. Sin embargo, hubo múltiples adquisiciones que fueron un fracaso. El golpe más fuerte fue el final de Bluepoint Games, Japan Studio, Firewalk Studios, PixelOpus, Neon Koi y London Studio, que cerraron durante la generación de PS5.

Como consecuencia de esta bola de nieve, hubo despidos masivos y reestructuraciones que afectaron a cientos de empleados. Jim Ryan abandonó PlayStation en 2024, pero el daño ya estaba hecho y las consecuencias aún son visibles en todo el negocio de la marca.

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