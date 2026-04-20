Dragon Ball FighterZ sigue vivo y recibirá a Goku SSJ4 de Daima como peleador DLC, ¿cuándo llegará?

El soporte para Dragon Ball FighterZ parece no tener fin. Lo decimos ya que, pese a que lleva 6 años en el mercado, sigue recibiendo nuevo contenido. Ahora con la llegada de Goku SSJ4 de Dragon Ball Daima como personaje descargable.

Por medio de un trailer emitido en DBGZ Masters Showdown, evento por invitación que fue parte de Dragon Ball Games Battle Hour 2026, Bandai Namco confirmó que Dragon Ball FighterZ recibirá otro peleador. Como ya mencionamos, se trata de la versión de Goku adulto Super Saiyajin 4 que vimos por primera vez en Dragon Ball Daima, el último anime en el que trabajó Akira Toriyama.

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En el avance, vemos una pelea entre Kid Buu y Goku, en la cual este último se topa con dificultades. Así pues, para poder vencer a este poderoso enemigo Goku explora su limite y se transforma en SSJ4, transformación que vimos en la batalla final contra Gomah en Dragon Ball Daima.

Como sabes, este Goku no será el único personaje con SSJ4 en Dragon Ball FighterZ, ya que Goku (GT) adopta esta transformación con su ataque definitivo. Además, Gogeta SSJ4 también está disponible en el juego como contenido descargable desde hace tiempo. Así pues, es un añadido más para los fanáticos de esta transformación.



Sin más, te dejamos el avance de Dragon Ball FighterZ que muestra a Goku SSJ4 versión Daima:

¿Cuándo llegará Goku SSJ4 de Daima a Dragon Ball FighterZ?

De acuerdo con el anuncio oficial, Goku SSJ4 de Daima estará disponible en Dragon Ball FighterZ a partir del 22 de abril.



Este personaje formará parte del DAIMA Pack, un paquete de contenido descargable que incluye 3 Z Stamps, y 3 avatares de lobby (Goku SSJ4, Vegeta SSJ 3 y Panza). Además, Goku SSJ4 viene acompañado con skins de 12 colores diferentes.

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Y a ti, ¿qué te pareció esta noticia? ¿Estás emocionado por jugar como Goku SSJ4 de Dragon Ball Daima en Dragon Ball FighterZ? ¿Hay algún otro personaje que te gustaría ver en este juego? Cuéntanos en los comentarios.

Dragon Ball FighterZ está disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con videojuegos de Dragon Ball.

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