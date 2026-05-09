Gratis: este juego espacial está disponible sin costo en Steam, pero muy pronto se volverá de paga; es tu última oportunidad para conseguirlo sin gastar

Steam es la plataforma ideal para descubrir nuevos juegos, incluso si no tenemos muchos dinero para gastar. Cada mes, la plataforma de Valve recibe una atractiva selección de títulos free-to-play que cualquier puede disfrutar gratis en su PC.

En ocasiones, este tipo de producciones cambian su modelo de negocios para ofrecer mucho más contenido a cambio de un pago mínimo. Un estudio independiente decidió hacer justo esto con su título más reciente, así que muy pronto pasará a ser de paga. Por fortuna, los usuarios de Steam aún tienen algunos días para conseguirlo sin costo y divertirse con una aventura espacial.

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Steam ofrece gratis un llamativo juego espacial por tiempo limitado

Mini Mammoth Games, estudio independiente de Australia, lanzó en 2023 un llamativo título que sorprendió a todos los amantes del espacio. Se trata de Roving Rovers, un título donde los jugadores cumplirán una importante misión: preparar todo para la llegada de la humanidad a la Luna. El juego debutó en Steam como free-to-play, así que los jugadores de PC lo ha podido disfrutar gratis durante estos años. Sin embargo, las cosas cambiarán pronto.

La compañía anunció que prepara una de las actualizaciones más importantes para Roving Rovers. Debutará el próximo 13 de mayo con mejoras sustanciales para la campaña, ajustes en la narrativa y un modo cooperativo local para hasta 4 jugadores. Además, el estudio corrigió una gran cantidad de errores e hizo importantes mejoras de calidad de vida.

El título espacial sólo estará disponible gratis por unos cuantos días más

Como resultado, Roving Rovers será un juego mucho más completo y divertido, pero eso también traerá cambios a su modelo de negocios. El título dejará de ser free-to-play Steam y pasará a costar $5 USD. Quienes lo consiguieron gratis anteriormente, podrán conservar su copia y recibir las actualizaciones sin costo adicional, así que lo mejor es reclamarlo antes de que sea tarde.

Los jugadores interesados sólo deben visitar su página de Steam y dar clic en el botón “Jugar”. Tienen hasta el 13 de mayo para conseguir Roving Rovers gratis, pues de lo contrario tendrán que pagar para acceder al juego base y a su próxima actualización. Abajo hay un trailer del título:

¿Qué ofrece Roving Rovers?

El título pone a los jugadores en el control de un rover, un vehículo espacial con el que podrán explorar la superficie lunar. Su misión es recolectar recursos y completar tareas para que futuras expediciones puedan llegar sin contratiempos a la Luna. Un accidente con un transbordador espacial será el inicio de esta aventura, que ha recibido reseñas mixtas en Steam.

Roving Rovers tiene un ciclo de juego claro y sencillo, donde se combina la exploración, elementos de estrategia y mecánicas de supervivencia. El título nació como una recreación del Australian Rover Challenge, así que está inspirado en misiones robóticas reales a la Luna. Fue desarrollado con el apoyo de The Andy Thomas Centre for Space Resources, la Universidad de Adelaide y la Universidad Flinders, por lo que tiene un respaldo académico importante.

Los jugadores pueden personalizar su rover y adaptarlo a diversos tipos de misiones. Las misiones en la Luna se pueden disfrutar en primera o tercera persona, y hay una opción para conducir sobre un escaneo importado de la superficie lunar real.

Roving Rovers está disponible gratis en Steam por tiempo limitado

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