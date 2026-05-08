Nintendo Switch 2 ya vendió más de 19 millones de unidades y es un éxito rotundo a menos de 1 año de su estreno, ¿cuáles son sus juegos más populares?

Switch 2 se consolidó como un rotundo éxito en ventas a menos de 1 año de su estreno. En su nuevo reporte financiero, Nintendo confirmó que la consola híbrida y sus juegos siguen vendiendo como pan caliente. Esto le permitió reportar un excelente cierre de año fiscal, con un aumento considerable en sus ventas y en sus niveles de ingresos.

Si bien no todas son buenas noticias, pues la consola híbrida subirá de precio muy pronto, el negocio de Nintendo avanza con paso firme. Como es usual, la compañía dio a conocer las cifras actualizadas de ventas de sus consolas y los juegos más populares, tanto de Switch 2 como de Switch. También habló sobre sus planes a futuro para fortalecer aún más su negocio.

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Nintendo Switch 2 ya vendió más de 19 millones de unidades en todo el mundo

En su reporte financiero, Nintendo confirmó lo que ya intuíamos. Switch 2 se ha convertido poco a poco en una mina de oro desde su lanzamiento en junio de 2025. A menos de un año de su estreno, el hardware ya logró despachar 19.86 millones de unidades a nivel mundial. Esto significa que en breve superará la marca de los 20 millones de unidades y se acercará a la cifra del GameCube, que vendió 21.74 millones de unidades en todo su ciclo de vida.

Nintendo presumió que, durante sus primeros 4 meses, Switch 2 registró las mayores ventas mundiales en su negocio de consolas. Asimismo, el sistema híbrido logró superar las ventas que registró el primer Switch durante su primer año fiscal. Durante el trimestre que concluyó el pasado 31 de marzo, Nintendo vendió otros 2.49 millones de Switch 2.

Por otro lado, la compañía confirmó que Switch ya despachó 155.92 millones de unidades a nivel mundial. El sistema sigue en la segunda posición en el top de consolas más vendidas, pues aún es superada por los 160 millones del PS2. Durante el último trimestre, la familia de consolas Switch vendió 0.55 millones de unidades.

La consola híbrida es un rotundo éxito para el negocio de Nintendo.

Los juegos más vendidos de Switch 2 y Switch

Las consolas de Nintendo son auténticas máquinas de vender juegos. Switch 2 ya logró despachar 48.71 millones de títulos a nivel mundial, pues logró vender 10.78 juegos durante el último trimestre del año fiscal. Mientras tanto, Switch ya llegó a la impresionante cifra de 1528 millones de juegos vendidos.

Títulos como Pokémon Pokopia, Tomodachi Life: Living the Dream y Pokémon FireRed & LeafGreen fueron clave durante los últimos meses. En tiempo récord, dichos títulos superaron la barrera de los 3 millones de copias vendidas y, algunos de ellos, incluso ya van por encima de los 4 millones de unidades.

Nintendo cerró el año fiscal con lanzamientos importantes que impulsaron sus finanzas

Las cosas no han cambiado muchos en cuanto al top general de juegos más populares, pues Mario Kart World y Mario Kart 8 Deluxe aún son los reyes en sus respectivos sistemas. Abajo está la lista actualizada de títulos más populares de las consola:

Juegos más vendidos de Switch 2

Mario Kart World – 14.70 millones

Donkey Kong Bananza – 4.52 millones

Pokémon Pokopia – 4 millones

Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition – 3.94 millones

Kirby Air Riders – 1.87 millones

Juegos más vendidos de Switch

Mario Kart 8 Deluxe – 71.08 millones

Animal Crossing: New Horizons – 49.91 millones

Super Smash Bros. Ultimate – 37.76 millones

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 33.84 millones

Super Mario Odyssey – 30.50 millones

Pokémon Scarlet &Violet – 28.28 millones

Pokémon Sword / Pokemon Shield – 27.16 millones

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 22.56 millones

Super Mario Party – 21.32 millones

New Super Mario Bros. U Deluxe – 18.96 millones

Nintendo Switch Sports – 18.32 millones

Super Mario Bros. Wonder – 17.44 millones

Super Mario Party Jamboree – 9.96 millones

Pokemon Legends: Z-A (Switch) – 8.85 millones

Pokemon FireRed Version & LeafGreen – 4 millones

Super Mario Galaxy (Switch) – 2.76 millones

Super Mario Galaxy 2 (Switch) – 2.60 millones

El presente y el futuro del negocio de Nintendo

Gracias al éxito de Switch 2, Nintendo registró un aumento de 98.6% en sus ventas netas para el año fiscal que finaliza. Sus beneficios operativos subieron 27.5%, mientras que sus beneficios brutos alcanzaron un 28% más. Ahora bien, su negocio más allá de los videojuegos tuvo algunos altibajos, pues Super Mario Galaxy: La película no igualó el éxito de la primera cinta.

Por ello, las ventas de la división de Nintendo enfocada en películas, mercancía y contenido para móviles bajaron 9.7% respecto al año fiscal anterior. Esto a pesar de que la nueva película de Illumination ya recaudó $890 millones de dólares en la taquilla internacional. Esto no detendrá a Nintendo, que confirmó que seguirá apostando por la industria cinematográfica y más proyectos para expandir sus franquicias a un nuevo público.

“Esta película forma parte de una iniciativa única dentro de nuestro negocio de plataformas de videojuegos, y creemos que es muy significativa porque va más allá del ámbito de los videojuegos, creando oportunidades para que aún más personas experimenten la propiedad intelectual de Nintendo”.

La compañía seguirá apostando por iniciativas más allá de los videojuegos.

Nintendo aceptó que el panorama para el futuro es complicado. Pronosticó que las ventas de Switch disminuirán aproximadamente 16.9%, mientras que espera que las ventas de juegos suban 23.2%. Declaró que su objetivo principal es mantener el impulso de ventas de hardware y llegar a una gama de consumidores más amplia.

“En vista del sólido desempeño en ventas durante el primer año posterior al lanzamiento y los ajustes de precios, esperamos que las ventas de unidades para el año fiscal que finaliza en marzo de 2027 disminuyan con respecto al año anterior.”

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Nintendo Switch 2.

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