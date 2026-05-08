Es oficial: Nintendo Switch 2 subirá de precio este año, ¿cuánto costará la consola híbrida a partir de septiembre?

Nintendo también aumentará el precio de Switch y su servicio online en más regiones

Nintendo confirmó lo que todos sus fans temían: Switch 2 subirá de precio este año. Luego de mucha especulación al respecto, la compañía japonesa tendrá que aumentar el costo de su consola híbrida ante el difícil panorama económico que vive la industria. Shutaro Furukawa, presidente de la empresa, detalló los ajustes y cuándo entrarán en vigor por medio de un comunicado.

La crisis de memoria y la inflación son un problema mayor para el negocio de Nintendo. Por ello, también incrementará los precios de Switch, Nintendo Switch Online y otros productos en más regiones. De esta forma, sus fans tendrán que ahorrar y gastar un poco más para poder disfrutar sus consolas y servicios.

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Nintendo Switch 2 subirá de precio en septiembre, ¿cuánto costará?

Reportes recientes aseguraron que Nintendo recibió mucha presión por parte de sus inversionistas para subir el precio de Switch 2. Esto debido a que el sistema se vendía con pérdidas y las acciones de la compañía seguían en constante picada. Al final, los rumores sobre un aumento de precio inminente eran ciertos, pues Nintendo confirmó que Switch 2 subirá de precio en septiembre.

En su comunicado, Shuntaro Furukawa explica que los ajustes en el costo de la consola están motivados por “las condiciones del mercado” y “las perspectivas comerciales globales”. Detalló que los aumentos no sólo se llevarán a cabo en Japón, pues también se aplicarán en el resto del mundo ya que “se prevé que el impacto de los diversos cambios en las condiciones de mercado se extienda a mediano y largo plazo”.

A partir del 1.° de septiembre, Switch 2 será $50 USD más caro en Estados Unidos. Pasará de costar $449.99 a $499.99 USD, pero dicha cifra aún no incluye los respectivos impuestos. En la misma fecha, la consola registrará aumentos equivalentes en Canadá y toda Europa, territorios donde se venderá por $679.99 CAD y €499.99 EUR, respectivamente.

La consola híbrida será más cara a partir de septiembre

En Japón, Switch 2 será más caro a partir del 25 de mayo. El modelo de la consola que se puede usar únicamente en japonés pasará de costar ¥49,980 a ¥59,980 JPY. La versión multilingüe que se vende en la My Nintendo Store conservará su precio original.

La compañía confirmó que la revisión de precios para Switch 2 se implementará en otras regiones, así que se esperan aumentos similares en México y el resto de Latinoamérica. Por ahora, no se han dado a conocer los precios actualizados para nuestra región. Abajo está la lista con los cambios confirmados hasta ahora:

Estados Unidos: de $449.99 a $499.99 USD

Canadá: de $629.99 a $679.99 CAD

Europa: de €469.99 a €499.99 EUR

Japón (25 de mayo): de ¥49,980 a ¥59,980 JPY (consola sólo en japonés)

Switch y Switch Online también subirán de precio

Hace meses, Nintendo aumentó el precio de toda la familia de consolas Switch y el de Switch Online. Analistas sugirieron que la estrategia era ajustar el costo de diversos productos para evitar a toda costa que Switch 2 fuera más caro. Sin embargo, la realidad es que más productos de Nintendo aumentarán sus precios este año, además de la nueva consola híbrida.

En el mismo comunicado, la compañía confirmó que el Switch OLED, Switch Lite y la versión estándar de la consola serán más costosas en Japón a partir del 25 de mayo. En esta región, todas las suscripciones de Nintendo Switch Online —ya sea con o sin Paquete de expansión— también tendrán ajustes en sus planes mensuales y anuales a partir del 1 de julio.

Las consolas de pasada generación también tendrán aumentos importantes

Por si fuera poco, Nintendo incrementará el costo de sus cartas Hanafuda debido a la subida en los costos de los materiales para fabricarlas. Sus barajas estándar y aquellas con personajes de Super Mario, Splatoon, The Legend of Zelda y Kirby serán más caras desde el próximo 25 de mayo. Abajo están los precios actualizados de la familia de consolas Switch:

Modelo OLED: de ¥37,980 a ¥47,980 JPY

Modelo estándar: de ¥32,978 a ¥43,980 JPY

Modelo Lite: ¥21,978 a ¥29,978 JPY

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