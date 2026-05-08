Takashi Tezuka, leyenda de Nintendo y mano derecha de Shigeru Miyamoto, se retira luego de 42 años de carrera

El director de Super Mario Bros. 3 y The Legend of Zelda: A Link to the Past fue uno de los pilares creativos más importantes de la empresa

El tiempo no pasa en vano y los desarrolladores que le dieron forma a la industria se despiden poco a poco. Nintendo perderá a uno de sus pilares creativos más importantes este año, pues Takashi Tezuka anunció su retiro. El legendario desarrollador y mano derecha de Shigeru Miyamoto abandonará la compañía luego de una exitosa carrera de 42 años.

Tezuka fue pieza clave en los inicios de Nintendo, pues moldeó parte de esa visión creativa que hace tan especiales a sus juegos. Durante más de 4 décadas, demostró su talento como director, productor y supervisor de importantes títulos, entre ellos Super Mario Bros. 3 y The Legend of Zelda: A Link to the Past.

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Takashi Tezuka abandonará Nintendo este año

Algunas de las mentes creativas más sobresalientes de Nintendo se acercan a la edad de jubilación, por lo que Switch 2 será su último gran proyecto. Entre ellos hay varios miembros de la llamada generación dorada de Nintendo, a la que pertenece Takashi Tezuka. En su más reciente informe financiero, la compañía confirmó que el creativo dejará su cargo como ejecutivo el próximo 26 de junio.

Tezuka, también conocido como Ten Ten, se retirará a los 65 años, que es la edad usual de jubilación para los empleados de Nintendo. Por supuesto, la excepción a esta regla es Shigeru Miyamoto, quien aún se mantiene activo a sus 73 años. Los creativos trabajaron juntos durante décadas, en una mancuerna que dio forma a algunos de los juegos y franquicias más sobresalientes de Nintendo.

Takashi Tezuka y Shigeru Miyamoto, 2 de los más grandes genios de Nintendo

Tezuka se unió a la compañía en 1984, cuando aún era un estudiante universitario. En pocos meses, se convirtió en director asistente y diseñador de juegos como Super Mario Bros. y Punch-Out!!, cuyo éxito le abrió por completo las puertas de la compañía. A lo largo de su carrera de más de 40 años, sus contribuciones han sido fundamentales para el éxito de Nintendo.

La compañía confirmó que Takashi Tezuka no será el único creativo que abandonará sus filas en los próximos meses. Directivos como Katsuhiro Umeyama, Keiko Akashi y Takuya Yoshimura también se retirarán este año

El legado de uno de los creativos más sobresalientes de la industria

Sin duda, Takashi Tezuka es una de las figuras más influyentes en la historia de Nintendo y la industria en general. Su mente creativa dio vida a la fórmula de Super Mario Bros. que todos conocemos. Trabajó como mano derecha de Miyamoto para diseñar el plataformero que cambiaría el rumbo de los videojuegos para siempre.

El creativo también fue una de las mentes maestras detrás de The Legend of Zelda y sus inicios. Se desempeñó como diseñador y guionista, por lo que ayudó a definir el tono de la saga y le dio esa aura de aventura a cada capítulo de la historia de Link. Además, Tezuka tuvo un papel central en el desarrollo de otros aclamados juegos de Nintendo, como Super Mario World y Yoshi’s Island.

Takashi Tezuka fue clave en la historia de Mario y Zelda

Además de ser un desarrollador destacado, el creativo se desempeñó como productor clave y supervisó algunos de los juegos más sobresalientes de Super Mario Bros. y The Legend of Zelda, un logro más que suficiente para pasar a la historia. Aparece en los créditos de Super Mario 64, Super Mario Bros. 3, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario 3D World, The Legend of Zelda: A Link to the Past y The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

En todo momento, Tezuka impulsó una filosofía de diseño enfocada en la creatividad y la diversión, características que siempre hemos asociado a Nintendo. En años recientes, trabajó en producciones como Princess Peach: Showtime!, el remake de Super Mario RPG y Pikmin 4.

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