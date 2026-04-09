Gratis: este popular juego inspirado en Stardew Valley tiene 100% de descuento y está disponible sin costo en PC, PlayStation y Xbox

Los desarrolladores celebraron el anuncio de la secuela de Graveyard Keeper con una promoción de tiempo limitado

Aunque los juegos son más costosos que nunca, en la actualidad existen múltiples alternativas que permiten ampliar la librería digital de forma económica y accesible. Ahora, y sólo por tiempo limitado, será posible conseguir completamente gratis un interesante juego inspirado en Stardew Valley en Xbox, PlayStation y PC.

Hay muchas razones por la que los desarrolladores regalan sus proyectos: desde atraer a una nueva audiencia hasta conmemorar un aniversario. Justamente, el estudio Lazy Bear Games y el editor tinyBuild decidieron celebrar el anuncio de su nuevo proyecto con un obsequio para la comunidad.

Esta oferta de tiempo limitado ya está activa en PC, Xbox y PlayStation. Los jugadores de alguna de las plataformas compatibles deben actuar rápido si no quieren dejar pasar esta oportunidad única.

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Graveyard Keeper está gratis en Xbox, PlayStation y PC, pero sólo por tiempo limitado

Los entusiastas de los simuladores de gestión de recursos y crafting tiene motivos para estar felices y celebrar, pues Graveyard Keeper, descrito comúnmente como el “Stardew Valley gótico”, está disponible sin costo alguno en las consolas de Microsoft y Sony, así como en Steam.

Esta promoción coincide con el anuncio oficial de la secuela, que debutará en algún punto de 2026 para PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC. Los desarrolladores saben que posiblemente muchos jugadores aún no conocen la franquicia, por lo que decidieron obsequiar la primera entrega para conmemorar la revelación del nuevo proyecto.

Graveyard Keeper tiene un irresistible 100% de descuento en Xbox, PlayStation y Steam, lo que significa que los jugadores pueden adquirirlo gratis. Aquellos que lo reclamen durante el periodo correspondiente, se ganarán el derecho de conservarlo para siempre en su colección personal de consolas y PC.

Graveyard Keeper es el más reciente juego gratuito que está disponible para consolas y PC por tiempo limitado

Como suele suceder en estos casos, la rebaja de tiempo limitado dejará de estar disponible en pocos días. Los usuarios de todas las plataformas tienen hasta el 13 de abril para conseguir este obsequio antes de que sea demasiado tarde. Después de esa fecha, el título de rol regresará a su costo habitual de $20 USD.

Vale la pena destacar que Graveyard Keeper forma parte de la promoción Free Play Days, que permite jugar diversos títulos sin gastar un centavo durante el fin de semana; sin embargo, el proyecto de Lazy Bear Games es el único que se podrá conservar para siempre después de que Microsoft actualice la lista de esta promoción.

¿Qué ofrece Graveyard Keeper?

Para aquellos que no estén familiarizados con la franquicia, vale la pena recordar que la primera entrega de Graveyard Keeper es un simulador de gestión de recursos. El objetivo es construir y administrar un negocio de cementerios medievales, lo que conlleva todo tipo de dilemas éticos.

Para progresar, será necesario aceptar misiones especiales y explorar mazmorras para conseguir materiales valiosos que serán de gran utilidad para crear nuevos objetos, como ingredientes para alquimia. Lo ideal es invertir estos recursos en los panteones para mejorarlos y potenciar el negocio.

Graveyard Keeper tuvo una recepción mixta y en este momento posee una puntuación promedio menor a 70 en Metacritic. Los jugadores fueron más comprensivos, y actualmente el título presume más de 30,000 reseñas positivas en Steam. Si bien está lejos de ser el mejor exponente del género, está claro que vale la pena aprovechar la promoción y conseguirlo gratis mientras sea posible.

Graveyard Keeper es un juego muy similar a Stardew Valley

Pero cuéntanos, ¿te llamó la atención este regalo? ¿Ya lo reclamaste? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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