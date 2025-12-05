¡Gratis! Juega todos estos títulos para PlayStation, Xbox, Switch y PC el fin de semana

Disfruta las opciones que tendrás para probar del 5 al 7 de diciembre.

Arranca un nuevo viernes y, como es costumbre, llega el momento ideal para revisar los juegos gratuitos disponibles este fin de semana. No importa si juegas en consola o PC: siempre hay algo interesante para disfrutar sin pagar nada.

El mes está iniciando y las noticias sobre nuevos lanzamientos siguen llegando con fuerza. Si estás contando los días para esos estrenos, puedes hacer más llevadera la espera con varias propuestas gratuitas que ya están disponibles desde hoy y hasta el domingo 7 de diciembre.

PlayStation 5 / PlayStation 4 (PlayStation Plus)

LEGO Horizon Adventures ― (PS5) Disponible hasta el 5 de enero

Killing Floor 3 ― (PS5) Disponible hasta el 5 de enero

The Outlast Trials ― (PS4 y PS5) Disponible hasta el 5 de enero

Synduality Echo of Ada ― (PS5) Disponible hasta el 5 de enero

Xbox Series X/S / Xbox One (Free Play Days con Core o Xbox Game Pass)

Bassmaster Fishing ― Disponible hasta el 7 de diciembre

Destiny 2 (The Final Shape, Lightfall y The Witch Queen) ― Disponible hasta el 7 de diciembre

Everspace 2 ― Disponible hasta el 7 de diciembre

Astria Ascending – Console Edition ― Disponible hasta el 7 de diciembre

Way of the Hunter ― Disponible hasta el 7 de diciembre

Descenders ― Disponible hasta el 7 de diciembre

Steam

PICO PARK:Classic Edition ― Disponible de forma permanente

Dillo’s Dilemma ― Disponible de forma permanente

Cartoon Survivor ― Disponible de forma permanente

Epic Games Store

Jackbox Party Pack 4 ― Disponible hasta el 11 de diciembre a las 10:00 AM

The Darkside Detective ― Disponible hasta el 11 de diciembre a las 10:00 AM

Nintendo Switch/Switch2

Luigi’s Mansion ― Disponible para miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack

FORSAKEN 64 ― Disponible para miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack

Chibi-Robo! ― Disponible para miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack

Kirby’s Star Stacker ― Disponible para miembros de Nintendo Switch Online

Como pudiste observar, hay varias opciones disponibles en tu consola o PC para todo tipo de jugador, así que solamente debes tomarte tu tiempo para iniciar un buen maratón con la entrega que más te interesa.

El fin de semana está iniciando de buena manera y será mejor que corras a jugar, todo ello mientras nosotros seguimos pendientes para informarte sobre cualquier otro juego que puedas probar sin gastar un solo peso.

Sigue informado en LEVEL UP.

