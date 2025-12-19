¡Gratis! Juega todos estos títulos para PlayStation, Xbox, Switch y PC el fin de semana

Disfruta las opciones que tendrás para probar del 19 al 21 de diciembre.

Arranca un nuevo viernes y, como es costumbre, llega el momento ideal para revisar los juegos gratuitos disponibles este fin de semana. No importa si juegas en consola o PC: siempre hay algo interesante para disfrutar sin pagar nada.

El mes está avanzando rápidamente y las noticias sobre nuevos lanzamientos siguen llegando con fuerza. Si estás contando los días para esos estrenos, puedes hacer más llevadera la espera con varias propuestas gratuitas que ya están disponibles desde hoy y hasta el domingo 21 de diciembre.

PlayStation 5 / PlayStation 4 (PlayStation Plus)

LEGO Horizon Adventures ― (PS5) Disponible hasta el 5 de enero

Killing Floor 3 ― (PS5) Disponible hasta el 5 de enero

The Outlast Trials ― (PS4 y PS5) Disponible hasta el 5 de enero

Synduality Echo of Ada ― (PS5) Disponible hasta el 5 de enero

Xbox Series X/S / Xbox One (Free Play Days con Core o Xbox Game Pass)

NBA 2K26 ― Disponible hasta el 21 de diciembre

WWE 2K25 ― Disponible hasta el 21 de diciembre

PGA Tour 2K25 ― Disponible hasta el 21 de diciembre

Ark: Survival Ascended ― Disponible hasta el 21 de diciembre

The Forgotten City ― Disponible hasta el 21 de diciembre

Call of Duty: Black Ops 7 (multiplayer y zombies)― Disponible hasta el 21 de diciembre

Fallout 76 ― Disponible hasta el 21 de diciembre

Steam

100% Orange Juice ― Disponible hasta el 22 de diciembre

Rat Quest ― Disponible hasta el 25 de diciembre

Toy Tinker Simulator ― Disponible hasta el 21 de diciembre

PICO PARK:Classic Edition ― Disponible de forma permanente

Dillo’s Dilemma ― Disponible de forma permanente

Cartoon Survivor ― Disponible de forma permanente

Epic Games Store

Eternights ― Disponible hasta el 20 de diciembre a las 10:00 AM

Nintendo Switch/Switch2

Wario World ― Disponible para miembros de Nintendo Switch Online

Luigi’s Mansion ― Disponible para miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack

FORSAKEN 64 ― Disponible para miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack

Chibi-Robo! ― Disponible para miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack

Como pudiste observar, hay varias opciones disponibles en tu consola o PC para todo tipo de jugador, así que solamente debes tomarte tu tiempo para iniciar un buen maratón con la entrega que más te interesa.

El fin de semana está iniciando de buena manera y será mejor que corras a jugar, todo ello mientras nosotros seguimos pendientes para informarte sobre cualquier otro juego que puedas probar sin gastar un solo peso.

