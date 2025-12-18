Intergalactic ha fallado en sus metas internas y Naughty Dog ordenó horas extra para terminar un demo que se mostró a Sony, revela fuente confiable

El nuevo juego de uno de los grandes estudios de PlayStation podría vivir su primer escándalo

Aunque se trata de uno de los mejores estudios de videojuegos en toda la industria, la era reciente de Naughty Dog ha estado marcada por la polémica. The Last of Us: Part II dividió opiniones y no fue ese antes y después que tanto se anticipó. Su proyecto online inspirado en esta franquicia se canceló, hubo despidos, rumores de explotación laboral y más. A la par, la revelación de su nuevo proyecto, Intergalactic: The Heretic Prophet, generó algunas críticas y parece que no todo es miel sobre hojuelas. Un reporte exclusivo reveló detalles preocupantes sobre el juego.

Intergalactic: The Heretic Prophet es el nuevo videojuego de Naughty Dog, el estudio estrella de PlayStation

Intergalactic: The Heretic Prophet falló en sus metas internas y Naughty Dog ordenó tiempo extra a sus empleados

De acuerdo con un reporte de Jason Schreier, periodista de Bloomberg, fuentes anónimas y familiarizadas con el interior de Naughty Dog revelaron la orden de horas extra en el estudio para el desarrollo de Intergalactic: The Heretic Prophet.

El fantasma del “crunch” aparece de nuevo en un título del equipo estrella de PlayStation Studios. Según los testimonios, Naughty Dog ordenó tiempo extra para la mayoría de sus trabajadores. En las últimas 7 semanas, se exigió cumplir con un máximo de 8 horas de tiempo adicional por semana, con un total de 60 horas de trabajo en el mismo periodo.

Todos los trabajadores se registraron en una bitácora para demostrar que cumplieron con el mandato. Asimismo, se pidió asistencia de 5 días a las oficinas. Desde el periodo de pandemia se adoptó el formato híbrido así que los trabajadores asisten 3 días y el resto en casa en modalidad home office.

¿La razón? Según el reporte, era urgente cumplir con una demo de Intergalactic que se mostraría a Sony antes de terminar el año. El detalle es que esto se convirtió en un proceso tenso y estresante pues, según las fuentes, Naughty Dog ha incumplido los plazos de metas internas. Presentar algo de avance a la compañía japonesa era muy importante y no había manera de aplazarlo, era obligatorio.

NEW: For the last seven weeks, Naughty Dog has enacted mandatory overtime for staff to finish an internal demo of their next game, Intergalactic. The game won't be out until 2027, leaving some staff wondering: If they're crunching now, what will next year be like? www.bloomberg.com/news/article… — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2025-12-18T19:21:36.348Z

El nuevo exclusivo de PlayStation mantiene su ventana de lanzamiento interna, pero los trabajadores están preocupados

Posteriormente, el reporte reveló que, pese al incumplimiento de metas internas, la ventana interna de lanzamiento se mantiene para Intergalactic: The Heretic Prophet.

Al respecto, se señala que el juego sigue en pie para debutar a mediados de 2027. Sin embargo, el panorama no luce positivo para los empleados del estudio.

Las fuentes señalan que hay preocupación en los trabajadores pues el crunch apareció de nuevo y esto sin que el juego se encuentre en su etapa más exigente de desarrollo.

Las historias de explotación no son ajenas a Naughty Dog, así como para los grandes estudios de videojuegos. Los proyectos son muy ambiciosos y en años recientes se volvió más difícil cumplir con un calendario. En el caso de este equipo de PlayStation, la excelencia y pasión se volvieron parte de su ideología, pero esto llevó a distintas situaciones laborales que se salieron de control pues los empleados no están dispuestos a someterse al infame crunch.

