Silent Hill podría expandirse y tener un juego ambientado en Latinoamérica, según productor

Motoi Okamoto, productor de la franquicia en Konami, habló sobre la posibilidad de abordar otros contextos sociales, culturales y políticos

Silent Hill es uno de los pioneros del género de terror en los videojuegos. A pesar de que es una franquicia japonesa, no hace mucho todos sus títulos principales tenían lugar en Estados Unidos. Eso cambió con la entrega de este año, que nos permitió explorar un pequeño pueblo rural en la nación del Sol Naciente.

Ahora, y tras el buen recibimiento del título protagonizado por Hinako Shimizu, parece que la saga de horror psicológico podría expandir sus horizontes y ambientar alguna de sus próximos proyectos en otras regiones del mundo. Y sí, Latinoamérica está en el reino de las posibilidades.

¿Silent Hill en Latinoamérica? Podría suceder

Sin lugar a dudas, Silent Hill f es uno de los videojuegos destacados de 2025. Su historia se desarrolla durante la década de 1960 en el pueblo de Ebisugaoka, Japón. Este contexto permitió a los creativos explorar el folclore de la localidad e integrar esos elementos a la experiencia general.

El experimento fue todo un éxito, y parece que Konami está muy interesado en seguir esa estructura en próximos lanzamientos. Así lo indicó el productor Motoi Okamoto durante una entrevista reciente con la revista Inverse, donde señaló que la compañía podría “adoptar enfoques similares con otras culturas del mundo”.

Durante la charla, el miembro del estudio japonés mencionó directamente a América Central y Suramérica; y aunque no profundizó en posibles países, estas declaraciones dejan la puerta abierta a que haya un juego de Silent Hill que presenta una aventura que se ambiente en Latinoamérica.

Silent Hill podría llegar a Centroamérica o Sudamérica con una entrega original

Más allá de nuestra región, Motoi Okamoto también deja caer la posibilidad de que la franquicia de terror se traslade a países de Europa u otros territorios de Asia. Según el desarrollador, los diferentes contextos sociales y culturales permitirán al equipo ampliar aún más los conceptos de terror de la serie.

“Por ejemplo, en Centroamérica o Sudamérica, podríamos explorar las creencias chamánicas más locales y ver cómo se integran. Pero también podríamos intentar ampliar nuestros horizontes y explorar otras regiones, como Rusia, Italia o Corea del Sur, ya que cada una de ellas tiene sus propios sistemas de creencias”.

El problema de llevar Silent Hill a Latinoamérica

Cuando se le pidió que profundizara en su respuesta, Motoi Okamoto afirmó que le gusta leer libros de terror de Centroamérica y Sudamérica, aunque no entró en detalles sobre sus referencias sobre el folclore coreano, ruso o italiano. Además, señaló que algunas de estas regiones presentan un bagaje político y social que podría integrarse a la narrativa de un juego de Silent Hill.

“Esas zonas se han visto afectadas por muchos gobiernos militares y golpes de estado. Hay una especie de bravuconería y machismo que emana de estos panoramas políticos. También existe un enfoque folclórico proveniente del chamanismo y las creencias locales”.

Resulta evidente que Konami no se toma a la ligera el futuro de la franquicia, así que ya explora un gran abanico de oportunidades. Con esto en mente, ¿existe la posibilidad de que la saga nos lleve a Latinoamérica en un título futuro? Aunque es factible, el productor señala que hay un inconveniente: la falta de estudios provenientes en la región.

La franquicia de terror de Konami podría expandir sus horizontes y presentar muchos contextos únicos para narrar sus historias

“Hay un problema: Centroamérica y Sudamérica no cuentan con muchos estudios de desarrollo de videojuegos destacados capaces de gestionar una propiedad intelectual como Silent Hill. Así que, si bien tienen muchas películas, libros y cuentos interesantes, aún tenemos que explorar cómo traducirlos a videojuegos”.

Muchos jugadores concuerdan en que Dual Effect, agrupación chilena responsable del popular Tormented Souls, podría ser el indicado para llevar la franquicia a nuestra región. Pero claro, es difícil saber si Motoi Okamoto y su equipo consideran que el estudio es apto para abordar esta franquicia tan importante.

Pero cuéntanos, ¿en qué país te gustaría que se ambiente el próximo juego de la saga? Déjanos leerte en los comentarios.

