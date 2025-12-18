Sony y Tencent resolvieron su demanda con un acuerdo: Light of Motiram, el “clon descarado” de Horizon, desaparece de las tiendas digitales

A mediados de este año, Sony y Tencent iniciaron un conflicto legal. Los dueños de PlayStation acusaron a la compañía china de plagiar Horizon para desarrollar Light of Motiram, un ambicioso juego de mundo abierto. Luego de una guerra de declaraciones que duró meses, las empresas por fin llegaron a un acuerdo para resolver la demanda y evitar la corte.

Las semejanzas entre los juegos eran más que evidentes pues, supuestamente, Tencent quería desarrollar una versión de Horizon para móviles, pero no pudo conseguir los derechos de la IP. Fue entonces que decidió hacer unos cuantos ajustes y continuar con el desarrollo de Light of Motiram. A Sony no le agradó la idea, ya que el título aún era demasiado parecido a la franquicia de Guerrilla Games.

Tencent incluso hizo más modificaciones al juego para diferenciarlo de la saga de PlayStation; sin embargo, Sony insistió en que era un “clon descarado”. Para evitar que el conflicto se extienda durante años, Sony y Tencent resolvieron su demanda con un acuerdo, y Light of Motiram desapareció de las tiendas digitales.

Sony y Tencent llegaron a un acuerdo para resolver su demanda por Horizon

Hace unas semanas, las compañías negociaron antes de un importante juicio que estaba programado para inicios de 2026. Tencent accedió a no promocionar Light of Motiram mientras la orden judicial siguiera pendiente. Además, aceptó no cambiar la fecha de lanzamiento de su juego a antes del cuarto trimestre de 2027.

De forma sorpresiva, Sony y Tencent decidieron evitar un conflicto legal mayor y pactaron un acuerdo. De acuerdo con los detalles, ambas empresas pidieron a las autoridades desestimar el caso para resolver la demanda fuera de los tribunales. Llegaron a un pacto que, por ahora, se mantiene como confidencial.

Las empresas llegaron a un acuerdo confidencial para evitar los tribunales

Ante esta decisión, el juez a cargo del caso desestimó la demanda y cerró el conflicto de forma definitiva. Esto implica que ni Tencent ni Sony podrán presentar las mismas acusaciones de nuevo ante las autoridades. Se intuye que hubo un acuerdo económico entre las empresas; sin embargo, se desconoce la cifra pactada.

“Se retiran todas las mociones pendientes y se desestima esta acción sin perjuicio. Cada parte asumirá sus propios honorarios y costos”.

Durante meses, Tencent argumentó que tenía las de ganar en el conflicto, pues Sony había cometido diversos errores al presentar su demanda. Por su lado, la compañía japonesa advirtió que llevaría la demanda a las últimas consecuencias, pues la imagen de una de sus franquicias más populares estaba en juego.

Sony buscaba una indemnización de $150,000 USD y la destrucción de todos los materiales de Light of Motiram. Varias veces insistió en que Tencent intentaba engañar a los jugadores y hacerles creer que su juego es una nueva entrega de Horizon. Ahora, el título de la compañía china se esfumó de las tiendas.

Las autoridades desestimaron el caso luego de meses llenos de declaraciones

Light of Motiram desapareció de Steam y Epic Games Store

El plan de Tencent era lanzar Light of Motiram a finales de 2027, pero el futuro del juego es más incierto que nunca. Lo que pasa es que desapareció de importantes tiendas como Steam y Epic Games Store. Debido a que Sony y Tencent resolvieron su demanda con un acuerdo confidencial, es difícil saber qué implicaciones tiene el trato en el futuro del juego.

Actualmente, las páginas de Light of Motiram en Steam y Epic Games Store son inaccesibles, pues sólo llevan a una pantalla de error. Ante esto, existe la posibilidad de que Tencent haya acordado cancelar su título o lo retiró momentáneamente para hacer los cambios pertinentes y diferenciarlo de Horizon bajo las exigencias de Sony.

Por ahora, tendremos que esperar a que Tencent aclare si canceló Light of Motiram o simplemente cambiará su concepto para lanzarlo posteriormente.

El juego de Tencent ya no existe en Steam y Epic Games Store

