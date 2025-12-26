¡Gratis! Juega todos estos títulos para PlayStation, Xbox, Switch y PC el fin de semana

Arranca el último viernes de 2025 y, como es costumbre, llega el momento ideal para revisar los juegos gratuitos disponibles este fin de semana. No importa si juegas en consola o PC: siempre hay algo interesante para disfrutar.
El mes está a punto de terminar y las noticias sobre nuevos lanzamientos siguen llegando con fuerza. Si estás contando los días para esos estrenos, puedes hacer más llevadera la espera con varias propuestas gratuitas que ya están disponibles desde hoy y hasta el domingo 28 de diciembre.
PlayStation 5 / PlayStation 4 (PlayStation Plus)
- LEGO Horizon Adventures ― (PS5) Disponible hasta el 5 de enero
- Killing Floor 3 ― (PS5) Disponible hasta el 5 de enero
- The Outlast Trials ― (PS4 y PS5) Disponible hasta el 5 de enero
- Synduality Echo of Ada ― (PS5) Disponible hasta el 5 de enero
Steam
- PICO PARK:Classic Edition ― Disponible de forma permanente
- Dillo’s Dilemma ― Disponible de forma permanente
- Cartoon Survivor ― Disponible de forma permanente
Epic Games Store
- We Were Here Together ― Disponible hasta el 27 de diciembre a las 10:00 AM
Nintendo Switch/Switch2
- Wario World ― Disponible para miembros de Nintendo Switch Online
- Luigi’s Mansion ― Disponible para miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack
- FORSAKEN 64 ― Disponible para miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack
- Chibi-Robo! ― Disponible para miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack
Como pudiste observar, hay varias opciones disponibles en tu consola o PC para todo tipo de jugador, así que solamente debes tomarte tu tiempo para iniciar un buen maratón con la entrega que más te interesa.
El fin de semana está iniciando de buena manera y será mejor que corras a jugar, todo ello mientras nosotros seguimos pendientes para informarte sobre cualquier otro juego que puedas probar sin gastar un solo peso.
