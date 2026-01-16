Gratis: juego de carreras inspirado en Initial D tiene 100% de descuento y está disponible sin costo en Steam

Los jugadores de la plataforma de PC podrán ampliar su librería digital con el título multijugador de RewindApp

¿Acaso hay algo mejor que conseguir un nuevo juego sin gastar un centavo? Sinceramente lo dudamos, y es por eso que siempre vale la pena estar atentos a las plataformas digitales para pescar ofertas especiales. Tenemos buenas noticias en ese frente, pues en este momento es posible obtener totalmente gratis un título PvP.

Esta promoción de tiempo limitado ya está activa en Steam, pero recomendamos ser rápidos. Tal como ya es tradición, la rebaja tiene fecha de caducidad y dejará de estar disponible en pocos días. La buena noticia es que, si reclamamos el obsequio, podremos conservarlo para siempre.

Initial Drift Online está disponible completamente gratis en Steam

El título en cuestión es, nada más y nada menos, que Initial Drift Online, una experiencia multijugador en la que podemos participar en carreras y competencias de drifteo. Como su nombre deja entrever, está fuertemente inspirado en Initial D, el anime de nicho que debutó en 1998 en su natal Japón.

Ahora podemos agregar este videojuego desarrollado por RewindApp a nuestra librería personal de Steam sin gastar un centavo. Gracias a una rebaja de tiempo limitado, en este momento tiene un irresistible 100% de descuento en la tienda de PC.

Si deseamos la experiencia completa, podemos comprar el paquete DLC por sólo $135.90 MXN gracias a una reducción de 24%. Ambas promociones ya están activas, pero finalizarán el domingo 18 de enero de 2026 a las 12:00 PM. Después de esa fecha, Initial Drift Online regresará a su precio habitual de $64.49 MXN.

Initial Drift Online tiene 100% de descuento y está disponible totalmente gratis en Steam

Los desarrolladores guardan silencio sobre esta promoción, así que se desconoce por qué decidieron regalar su juego en PC. De cualquier modo, muchas personas se animaron a darle una oportunidad y lo descargaron gratis, tal como podemos observar en las estadísticas de Steam.

Antes de la promoción, Initial Drift Online alcazaba máximos de apenas 60 usuarios concurrentes en la plataforma de Valve. En días recientes, el título se volvió notablemente más popular y batió un récord sólido de 3352 jugadores simultáneos, la mejor marca en toda su historia.

¿Qué ofrece el nuevo juego gratuito de PC?

En este momento, el título de RewindApp tiene reseñas mayormente positivas en Steam, con un índice de aprobación de 78%. Si bien está lejos de ser una obra maestra, estamos ante una propuesta divertida que puede ofrecer muchas horas de entretenimiento. Con esto en mente, vale la pena tenerlo en el radar y conseguirlo gratis mientras esté disponible la rebaja especial.

Initial Drift Online pretende ser una especie de MMO con elementos PvP, donde podamos competir con amigos o en contra de jugadores en todo el mundo en carreras de drifteo a lo largo de las diversas pistas que están ubicadas en montañas japonesas. El título presenta 3 escenarios principales: Irohazaka, Monte Haruna y Akagi.

En este título, también podemos comprar nuevos coches totalmente personalizables, batir récords de tiempo y participar en carreras con ciclos de día y noche. Las inspiraciones en Initial D también son notables en la banda sonora, pues el juego incluye 2 tipos de música: Eurobeat o Phonk.

El juego de carreras permite competir con una vista en primera o tercera persona

Pero cuéntanos, ¿planeas darle una oportunidad? Déjanos leerte en los comentarios.

Podrás leer más noticias relacionadas con más rebajas de Steam si visitas esta página.

Fuente