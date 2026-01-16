Jugadora quiere que Hytale se vea como Minecraft: prepara un mod que la comunidad ya bautizó como “Hycraft”

Muchos jugadores están contentos de que Hytale busque diferenciarse de Minecraft para ofrecer una experiencia única. Sin embargo, también hay personas que desean que el nuevo juego de Hypixel Studios sea más parecido al icónico título de Mojang Studio, sobre todo a nivel visual, que es uno de sus diferenciadores más importantes.

LucyLavend, desarrolladora independiente y fan de ambos juegos, quiere que Hytale sea más parecido a Minecraft a nivel estético y visual. Anunció que trabaja en un mod que cambiará el aspecto del sandbox de Hypel Studios para acercarlo más al juego de Xbox. El proyecto, ahora conocido popularmente como “Hycraft”, ha generado todo tipo de opiniones encontradas.

Mod hará que Hytale se vea como Minecraft

Hytale debutó con fuerza a pesar de estar en acceso anticipado. En cuestión de horas, consiguió más de 3 millones de usuarios y se convirtió en uno de los títulos más populares de plataformas de streaming como Twitch. Por esto y su propuesta sandbox, es considerado el mayor rival de Minecraft en mucho tiempo.

Hypixel Studios trabaja en muchas mejoras rumbo al lanzamiento de la versión 1.0 del juego, que promete ser una experiencia a la altura del título de Mojang Studios. Mientras tanto, la comunidad sueña con ajustes y modificaciones que pueden o no hacerse realidad. Por medio de reddit, la desarrolladora indie LucyLavend expresó su deseo de que Hytale se vea más parecido a Minecraft.

Confirmó que trabaja en un mod para cumplir su objetivo. Su proyecto está en una fase temprana de desarrollo, pero prometió que lo publicará en CurseForge una vez que tenga algo “suficientemente funcional”. El mod hará que Hytale luzca el característico estilo de Minecraft en un experimento que ha dividido la opinión de la comunidad.

Un proyecto que sorprendió y desconcertó a la comunidad de Hytale

Así reaccionó la comunidad al mod para Hytale

La reacción de la comunidad al anuncio del mod fue inmediata y muy variada. Los jugadores publicaron comentarios que expresan su entusiasmo y cierto desconcierto. Muchos usuarios se lo tomaron con humor e hicieron bromas sobre que Hytale se convertirá en una especie de demake de Minecraft.

Otros jugadores calificaron la idea como “extraña” e incluso como “maldita”, pues están satisfechos con el aspecto de Hytale. Parte de la comunidad fue un paso más allá y bautizó el mod con nombres como “Hycraft”. Fans de las franquicias bromearon con que, por fin, había llegado esa fusión imposible entre ambos juegos.

También hubo quienes aprovecharon el anuncio para debatir aspectos más técnicos o de diseño, como el funcionamiento de los packs de texturas en Hytale y si estos deberían estar limitados por el servidor para evitar abusos. Por último, no faltaron las opiniones más críticas o escépticas, quienes arremetieron contra el proyecto por no tener sentido.

Jugadores debatieron sobre si el mod tiene sentido

