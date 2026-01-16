¿Nuevo modelo de Nintendo Switch 2 en camino? Fans creen hallar primera pista en sitio oficial de Nintendo

Nintendo Switch 2 lleva apenas 6 meses en el mercado, pero obviamente Nintendo tiene grandes planes para el sistema, así como los ha tenido para sus consolas pasadas. Desde luego, lo complicado es conocerlos en esta etapa tan temprana, pero fans creen haber hallado la primera pista de un nuevo modelo.

Ni en sus reuniones con inversionistas Nintendo ha revelado a detalle el futuro cercano para la consola, aunque, a juzgar por consolas anteriores de la compañía, los fans esperan que se lancen diversas revisiones o modelos que modifiquen su hardware para hacerlos más económicos o mejorarlos.

¿Habrá un nuevo modelo de Nintendo Switch 2?

Aunque es muy pronto para hablar de un nuevo modelo del Nintendo Switch 2, las especulaciones acaban de ganar peso luego de que se encontrara una pista en una de las páginas oficiales de Nintendo.

Nos referimos al sitio de Nintendo Account (Cuenta Nintendo), relacionado con el sistema de verificación de usuarios que Nintendo ha usado para sus consolas desde el Nintendo Switch y que ha continuado hasta ahora e incluso lo ha incorporado en sus títulos para móviles.

Pues bien, esta noche en el sitio oficial se se halló un código de modelo sin usar llamado “OSM“, aparentemente haciendo referencia a la actual consola de Nintendo.

Entérate: inversionistas están preocupados por el Nintendo Switch 2.

Sitio de Nintendo habría filtrado primer pista del nuevo modelo del Nintendo Switch 2 (imagen: Nintendo, LEVEL UP)

¿Qué significa el modelo OSM de Nintendo Switch 2?

Es pertinente recordar que gracias a datamines y filtraciones de juegos aún sin anunciar para la consola supimos que el nombre clave extraoficial de Nintendo Switch 2 era “Ounce“, mientras que “BEE” es el código del modelo actual y el único que Nintendo ha lanzado de la consola. De ahí que el código “OSM” llame la atención.

De acuerdo con el usuario, cada modelo tiene sus propias imágenes y al solicitar las del modelo “OSM“, no se arroja una del sistema sin anunciar, sino una del Nintendo Switch 2 normal. Lo anterior puede comprobarse si se indaga en el sitio oficial de Nintendo, pues las referencias siguen disponibles al momento de redactar la nota.

Por si te lo perdiste: el Nintendo Switch original tuvo mejor Navidad que el Nintendo Switch 2 en respectivos años de debut.

Esto hace pensar que se trata de un desliz de Nintendo que deja entrever sus planes en torno a los rediseños de la consola. Algunos anticipan que podría tratarse de un modelo más económico, precisamente como fue el Nintendo Switch Lite para el modelo original de 2017.

Una vez que se anuncie el misterioso modelo, Nintendo actualizaría los recursos en la página para que en vez de la imagen del Nintendo Switch 2 base se muestre la de OSM cuando se refiera al modelo más nuevo.

Desde luego, Nintendo no ha emitido comentario al respecto y se espera que no lo haga, por lo que por el momento sólo se puede especular.

¿Crees que el código OSM sea la primera pista del nuevo modelo del Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con Nintendo si visitas esta página.

Video relacionado

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2, 3, 4