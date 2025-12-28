Gratis: la Epic Games Store regala un RPG con reseñas positivas que enamorará a los fanáticos de los juegos retro

Los usuarios de la tienda de PC tienen hasta el 29 de diciembre para reclamar sin costo su copia de SKALD: Against the Black Priory

La Epic Games Store celebra el cierre de año con su ya famosa campaña de regalos misteriosos. Aunque los fanáticos siempre esperan que se ofrezcan videojuegos AAA de franquicias reconocidas, esta iniciativa también representa una excelente oportunidad para conseguir gratis títulos de nicho que podrían pasar por debajo del radar.

Justamente, el más reciente obsequio será del agrado de los fanáticos de los CRPG que disfrutan las experiencias de aspecto retro. Y es que un interesante título de rol inspirado en los pioneros del género está disponible sin costo alguno en la tienda de PC como parte de la promoción navideña.

Video relacionado: Epic Games te engaña

SKALD: Against the Black Priory está gratis en la Epic Games Store

Los últimos 2 regalos de la Epic Games Store fueron We Were Here Together, una aventura cooperativa de resolución de acertijos; y Cassette Beasts, un simpático título inspirado en Pokémon. Ahora, los jugadores tienen la oportunidad de ampliar su librería con un juego que lleva los CRPG a la modernidad.

Nos referimos a SKALD: Against the Black Priory, un RPG ambientado en un mundo de fantasía oscura que presenta combates por turnos y otras características reminiscentes a las experiencias retro de la década de 1990.

Aunque este proyecto del estudio High North Studios AS y el publisher Raw Fury es una propuesta de nicho que apela a gustos muy específicos, sospechamos que será del agrado de los fanáticos de los juegos retro del género. Esta oferta especial solamente estará disponible por las próximas 24 horas.

SKALD: Against the Black Priory está disponible sin costo en PC gracias a la promoción de la Epic Games Store, pero sólo por 24 horas

Para ser más precisos, SKALD: Against the Black Priory tendrá 100% de descuento y estará disponible gratis en la tienda de PC hasta el 29 de diciembre a las 10:00 AM. Después de esa fecha, otro título misterioso ocupará su lugar y el RPG regresará a su precio habitual de $133.99 MXN.

El título single-player es el duodécimo juego de la lista de regalos navideños de la Epic Games Store y el decimoquinto que se ofrece de forma gratuita a los usuarios durante diciembre. Vale la pena señalar que, contrario a obsequios anteriores, es la primera vez que se ofrece sin costo alguno en la plataforma.

¿Qué tiene por ofrecer SKALD: Against the Black Priory?

Como dijimos, SKALD: Against the Black Priory es una aventura de rol que está muy inspirado en los RPG de antaño, así que los fanáticos de ese tipo de aventuras deberían darse prisa y agregarlo gratis a su colección digital de PC antes de que sea demasiado tarde.

Aquí, los jugadores se embarcan en un viaje por una tierra fantástica repleta de monstruos peligrosos, amenazas de naturaleza lovecraftiana y héroes tráficos. La historia promete estar llena de giros inesperados, y lo mejor es que es posible cambiar el curso de la narrativa al tomar decisiones.

Tal como los CRPG de la vieja escuela, este proyecto de High North Studios AS presenta un sistema de combate por turnos donde hay que usar magias y toda clase de ataques para sobrevivir a los enfrentamientos. También hay secciones de sigilo y es posible encontrar registros de misiones y diarios ocultos.

SKALD: Against the Black Priory tiene una calificación sólida de 76 en Metacritic y reseñas muy positivas en Steam, así que recomendamos descargarlo gratis mientras sea posible.

El RPG de High North Studios AS incluye una docena de clases, cada una con su propia serie de hechizos y habilidades

Pero dinos, ¿qué opinas de este obsequio? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

Encontrarás más noticias sobre los más recientes regalos de la Epic Games Store si visitas esta página.

Video relacionado: Videojuegos imposibles de terminar

Fuente