Gratis: la Epic Games Store sorprende a los fans y regala 4 juegos para PC, pero tienes menos de 24 horas para reclamarlos

La promoción de la Epic Games Store permite reclamar sin costo una colección que incluye 4 entregas de una franquicia de rol

El año está cerca de terminar, pero las sorpresas no se detienen. Los jugadores que busquen ampliar su colección digital de PC deben actuar rápido, pues en este momento pueden conseguir totalmente gratis una colección que incluye 4 videojuegos de fantasía. Como es habitual, esta promoción finalizará en cuestión de horas.

Como parte de su oferta de regalos misteriosos, la Epic Games Store ofrece sin costo alguno una gran amalgama de títulos gratuitos para festejar las fiestas decembrinas. Si bien todos desean conseguir grandes juegos AAA de series famosas, también vale la pena darles una oportunidad a las franquicias y experiencias de menor popularidad.

En días recientes, los usuarios de la tienda de PC tuvieron la oportunidad de reclamar gratis títulos independientes como Cassette Beasts, SKALD: Against the Black Priory y Viewfinder. El siguiente obsequio se mantiene en la misma línea, aunque en esta ocasión se trata de una colección que incluye varios juegos.

Trine Classic Collection están gratis en PC por las próximas 24 horas

En específico, Trine Classic Collection es el regalo de la Epic Games Store para el martes 30 de diciembre de 2025. Como muchos ya se dieron cuenta, se trata de una recopilación que incluye las entregas originales de la franquicia de aventura y rol creada por Frozenbyte en aquel lejano 2009.

Los jugadores interesados deben ser rápidos, pues esta oferta de tiempo limitado tiene fecha de caducidad y finalizará en menos de 24 horas.

Como el nuevo regalo de la Epic Games Store, Trine Classic Collection, que incluye 4 juegos, tiene 100% de descuento y está disponible completamente gratis en PC

Trine Classic Collection tiene 100% de descuento en la plataforma de PC y actualmente se puede conseguir gratis, pero la promoción terminará a las 10:00 AM del 31 de diciembre. Esto quiere decir que estamos ante el penúltimo obsequio de la Epic Games Store del año.

En situaciones normales, la colección se ofrece a cambio de $446.99 MXN en la Epic Games Store. Pero gracias a la rebaja de fin de año, será posible adquirirla y conservarla para siempre por el bajo precio de $0.00 MXN. Después de la fecha límite, otro proyecto aún por revelar lo reemplazará y ocupará su lugar.

Como su nombre indica, Trine Classic Collection es una colección especial que incluye los títulos originales de la saga. Para ser más preciso, los jugadores podrán llevarse a casa completamente gratis un total de 4 títulos cooperativos: Trine Enchanted Edition, Trine 2: Complete Story, Trine 3: Artifacts of Power y Trine 4: Definitive Edition.

¿Qué es Trine Classic Collection?

Para aquellos que no están familiarizados con esta franquicia clásica, deben saber que son aventuras que combinan plataformas, resolución de puzzles y secciones de combate en planos 2.5D, con excepción del tercer título que presenta una jugabilidad en 3D. Estas experiencias también sobresalen gracias a su bella dirección de arte.

Aunque la saga Trine se puede abordar en solitario, también ofrece la opción de juego cooperativo para hasta 3 jugadores. Esto hace que el más reciente regalo de la tienda de PC sea ideal para quienes deseen perderse en un mundo de fantasía en compañía de sus amigos.

La saga Trine está protagonizada por el mago Amadeus, el caballero Pontius y la ladrona Zoya

La primera, segunda y cuarta entrega de la franquicia tienen, al menos, una puntuación promedio de 80 en Metacritic. La única excepción es Trine 3: Artifacts of Power, que recibió críticas muy negativas y actualmente posee una calificación media de 68 en el sitio web debido a su cambio de enfoque que no convenció a los fans. A pesar de ese tropiezo, la franquicia tiene un historial muy sólido.

Con esto en mente, los jugadores deberían darle una oportunidad a Trine Classic Collection y conseguirlo gratis en la Epic Games Store mientras la promoción esté vigente en PC.

Pero cuéntanos, ¿te gustó este obsequio? Compártenos tu opinión en la sección de comentarios.

