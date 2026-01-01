Gratis: la Epic Games Store te regala 2 juegos interesantes que ya puedes descargar en tu PC

Estamos iniciando un nuevo jueves y hay nuevas entregas completamente gratuitas en la Epic Games Store que puedes conseguir. Te invitamos a que sigas leyendo para descubrir lo que tienes que hacer para reclamar los juegos que ya están disponibles.

En esta ocasión, la Epic Games Store está regalando la copia de Total War: THREE KINGDOMS y Wildgate, entregas que ofrecen bastante y que seguramente te harán pasar un buen rato en tu PC.

¿Cómo conseguir el título gratuito?

Haz clic en este enlace para reclamar Total War: THREE KINGDOMS y este enlace para Wildgate.

Da clic en el botón Obtener en la parte derecha de la pantalla

Aparecerá una pantalla con la información de la compra; en este caso, sin costo

Presiona Realizar pedido

Cabe mencionar que la entrega estará disponible gratis hasta las 10:00 AM, hora de la Ciudad de México, del 8 de enero.

¿Qué es Total War: THREE KINGDOMS?

En caso de que no lo sepas, Total War: THREE KINGDOMS recrea conflictos épicos de la antigua China en una época de héroes y leyendas al combinar la apasionante de construcción de imperios, política y conquista con batallas impresionantes en tiempo real.

Elige entre un elenco de 12 legendarios señores de la guerra y conquista el reino, todo esto mientras reclutas personajes heroicos para que ayuden a tu causa y puedas dominar a tus enemigos en los frentes militar, tecnológico, político y económico.

¿Qué es Wildgate?

Wildgate es un juego de disparos JcJ multijugador que combina combate táctico entre naves con una acción intensa en primera persona. Evade riesgos en tu entorno, busca armas y mejoras de nave, y conviértete en la primera tripulación en escapar con el artefacto.

En todas las modalidades, tu nave es un hogar y una fuente de sustento tanto para ti como para tu tripulación de prospectores. Cuida las reservas de hielo, combustible y munición para que nada ni nadie que provenga de la Desembocadura te tome por sorpresa.

