John Wick y Saw tendrían videojuegos AAA: Lionsgate trabajaría en adaptaciones de sus franquicias más populares

Las adaptaciones de videojuegos al cine y la televisión son cada vez más populares, pero ¿qué ocurre con las películas o series de TV que dan el salto al gaming? Durante mucho tiempo, esa práctica fue muy popular para impulsar el éxito comercial de un nuevo estreno en cines. Ahora, parece que John Wick y Saw podrían ser las próximas propiedades intelectuales en incursionar en el terreno del entretenimiento interactivo.

Ambas franquicias no son ajenas a la industria, pero es innegable que todavía no explotan su máximo potencial. Lionsgate Studios podría estar por cambiar eso, pues recientes declaraciones de un ejecutivo sugieren que la compañía tiene la intención de ampliar el alcance de ambas sagas.

John Wick y Saw darán el salto a los videojuegos AAA

La saga Saw es una de las más revolucionarias dentro del mundo del terror; lo que empezó con una película de bajo presupuesto en aquel lejano 2004 se convirtió en un enorme universo cinematográfico con múltiples secuelas y spin-off que expandieron la mitología detrás del psicópata John Krammer, interpretado por el actor Tobin Bell.

Por su parte, John Wick con Keanu Reeves también tuvo un inicio modesto con un primer largometraje en 2014. El proyecto fue un enorme éxito de crítica, lo que impulsó a los propietarios de la saga a expandir la historia del protagonista homónimo a través de otras 3 secuelas, una serie precuela para televisión y un spin-off protagonizado por Ana de Armas.

Ahora, ambas sagas estarían en camino al mundo de los videojuegos AAA. Esto, al menos, es lo que sugirió Lionsgate Studios durante la última conferencia con los inversionistas que tuvo lugar tras la publicación del informe financiero del segundo trimestre del año fiscal 2026.

John Wick y Saw estarían en camino a la industria de los videojuegos… otra vez

Durante el reporte de ganancias, Adam Fogelson, presidente del grupo cinematográfico del conglomerado, dio a conocer que la compañía tiene grandes planes en torno a la industria de los videojuegos. Aunque se abstuvo de brindar muchos detalles al respecto, mencionó a John Wick y Saw, y señaló que próximamente se harán anuncios sobre el tema.

“Nuestras oportunidades en juegos AAA y otros proyectos de gaming relacionados con John Wick, Saw y otras franquicias que anunciaremos pronto despiertan un interés cada vez mayor y abren nuevas posibilidades. Avanzamos conforme al cronograma y, en conjunto, creemos que en los próximos años se materializará una oportunidad financiera realmente significativa”.

Tanto John Wick como Saw tienen experiencia en el gaming

Adam Fogelson no comparte una posible fecha de revelación ni una ventana de lanzamiento. Además, se desconoce si la compañía de cine ya firmó los acuerdos con un estudio de videojuegos de alto prestigio para producir estos proyectos o si, por el contrario, el desarrollo se llevará a cabo de forma interna.

De cualquier forma, es probable que tengamos que esperar algunos años para ver estos títulos en tiendas. Vale la pena señalar que ambas franquicias tienen un breve pero interesante historial en el mundo de los videojuegos.

Saw: The Game y su secuela de 2010 replican a la perfección el estilo de las películas de terror

Saw incursionó en el gaming en 2009 con una experiencia para Xbox 360, PlayStation 3 y PC. De la mano de Zombie Studios y Konami, la franquicia presentó una aventura de terror y resolución de acertijos en la que los jugadores debían sobrevivir a las trampas de Jigsaw para progresar en la campaña. Una secuela debutó en 2010.

Por su parte, John Wick dio el salto a los videojuegos con una propuesta de estrategia al más puro estilo de la saga XCOM. El proyecto de Bithell Games y Big Fan Games tuvo una recepción modesta por parte de la crítica y los fans, y finalmente dejó de venderse en tiendas digitales a principios de 2025.

John Wick Hex presenta un gameplay más táctico y menos enfocado en la acción

Pero cuéntanos, ¿cómo te imaginas un juego AAA de John Wick y Saw? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

