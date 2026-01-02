Xbox Game Pass perderá 5 juegos en enero: suscriptores tienen pocos días para disfrutar Flintlock: The Siege of Dawn y más atractivos títulos

Los juegos dejarán de estar disponibles a mediados de este mes

Xbox Game Pass promete un 2026 lleno de grandes lanzamientos y muchas sorpresas. Microsoft no ha revelado las primeras novedades del año para su popular servicio de suscripción, pero se espera que la primera mitad de enero tenga estrenos atractivos. Mientras tanto, ya conocemos los títulos que abandonarán la plataforma a mediados de mes.

Los suscriptores de Xbox Game Pass y PC Game Pass sólo tienen unos cuantos días más para conoce atractivos juegos. En total, serán 5 los títulos que dejarán de estar disponible en el servicio a mediados de enero de 2026.

Entérate: Fitness Boxing y Persona 5 cruzan caminos con un teaser que apunta a una colaboración inesperada y muy estilizada

Xbox Game Pass perderá 5 juegos en enero de 2026

Microsoft renovó Xbox Game Pass en 2025 con nuevos beneficios, ajustes en sus planes de suscripción y cambios en sus precios. Los usuarios del servicio esperan que la renovación del servicio valga la pena y que la plataforma refleje su valor en los juegos que ofrecerá en 2026. Por ahora, sólo conocemos los juegos que desaparecerán del catálogo a mediados de enero.

El primero de ellos es Flintlock: The Siege of Dawn, RPG de acción de A44 Games y Kepler Interactive. La aventura en tercera persona combina la exploración con intensos combates. Tuvo críticas mixtas debido a las deficiencias en su narrativa y unos cuantos desperfectos en su experiencia general.

Flintlock: The Siege of Dawn y más juegos abandonarán el servicio en enero

Xbox Game Pass también perderá aclamados títulos independientes. Entre ellos está Neon White, considerado uno de los mejores juegos indie de 2022. El shooter ofrece una experiencia de juego dinámica y divertida, con el sello de Angel Matrix y Annapurna Interactive.

Road 96 es otro reconocido juego independiente que tiene los días contados en el servicio de Microsoft. La aventura narrativa de DigixArt tuvo una buena recepción por la calidad de su narrativa, aunque recibió críticas por su ritmo irregular y unos cuantos fallos técnicos. Los fans de los RPG y lo cyberpunk deben apurarse para disfrutar The Ascent, un RPG isométrico desarrollado por Neon Giant y distribuido por Curve Digital.

Por último, el espíritu navideño se esfuma de Xbox Game Pass con la salida de The Grinch: Christmas Adventures, juego de Casual Brothers y Outright Games que llamó la atención de muchos por llegar al servicio luego de su aumento de precio. Todos los títulos dejarán de estar disponibles el próximo 15 de enero.

Te interesa: Gratis: la Epic Games Store te regala 2 juegos interesantes que ya puedes descargar en tu PC

¿Qué juegos recibirá el servicio en 2026?

A pesar de que Microsoft no ha revelado las novedades de enero, en meses previos confirmó más de 40 juegos para Xbox Game Pass en 2026. Entre los lanzamientos más importantes del año están Halo: Campaign Evolved, Fable, Forza Horizon 6 y, probablemente, Gears of War: E-Day, títulos por parte de Xbox Game Studios.

También habrá importantes lanzamientos de terceros, como High On Life 2, Cities: Skylines 2, Echo Generation 2, Moonlighter 2, Subnautica 2, REPLACED, Planet of Lana 2, Vampire Crawlers y Super Meat Boy 3D. Abajo está la lista confirmada hasta ahora.

Juegos confirmados para Xbox Game Pass en 2026

MENACE

High On Life 2

REPLACED

Aphelion

Armatus

At Fate’s End

Beast of Reincarnation

Beastro

Buckshot Roulette

Bushiden

Cities: Skylines 2

DayZ: Badlands

Denshattack!

Echo Generation 2

Echo Weaver

Erosion

Fable

El servicio tendrá un año lleno de interesantes lanzamientos

Forza Horizon 6

Freestyle Football 2

Gears of War: E-Day

Halo: Campaign Evolved

Harmonium: The Musical

Manor Lords

MIO: Memories In Orbit

Mixtape

Moonlighter 2

Nirvana Noir

Nova Roma

Persona 4 Revival

Planet of Lana 2

Resonance: A Plague Tale Legacy

Roadside Research

She Dreams Elsewhere

Sledding Game

Sleight of Hand

Subnautica 2

Super Meat Boy 3D

Tanuki Pon’s Summer

TCG Card Shop Simulator

There Are No Ghosts At The Grand

Tropico 7

Ultimate Sheep Raccoon

Vampire Crawlers

Vapor World: Over The Mind

Way To The Woods

Wildekin

Por si te lo perdiste: Geoff Keighley revela la historia secreta detrás del anuncio de Mega Man Dual Override en The Game Awards 2025

Busca todas las noticias relacionadas con Xbox Game Pass en esta página.