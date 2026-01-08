Gratis: la Epic Games Store te regala un divertido juego que ya puedes descargar en tu PC

Estamos iniciando un nuevo jueves y hay una entrega completamente gratuita en la Epic Games Store que está esperando que vayas por ella. Te invitamos a que sigas leyendo para descubrir lo que tienes que hacer para reclamar el juego que ya está disponible.

En esta ocasión, la Epic Games Store está regalando la copia de Bloons TD 6, entrega que ofrece bastante y que seguramente te hará pasar un buen rato en tu PC.

¿Cómo conseguir el título gratuito?

Haz clic en este enlace para reclamar Bloons TD 6.

Da clic en el botón Obtener en la parte derecha de la pantalla

Aparecerá una pantalla con la información de la compra; en este caso, sin costo

Presiona Realizar pedido

Cabe mencionar que la entrega estará disponible gratis hasta las 10:00 AM, hora de la Ciudad de México, del 15 de enero.

¿Qué es Bloons TD 6?

Bloons TD 6 es un juego de defensa de torres extremadamente popular donde debes crear la mejor estrategia usando Torres de Monos y Héroes para detener oleadas interminables de Bloons. Con más de una década de experiencia en el género, el juego se ha mantenido vigente gracias a actualizaciones constantes y a un sistema de juego profundo que ofrece horas y horas de retos estratégicos para todo tipo de jugadores.

El título ofrece una enorme cantidad de contenido, incluyendo eventos de jefes que ponen a prueba incluso a las mejores defensas, modos como Odiseas y Territorio en disputa, misiones con historias y una tienda de trofeos para personalizar la experiencia. Además, el navegador de contenido permite crear y compartir desafíos, lo que mantiene al juego siempre fresco y lleno de nuevas ideas.

¿Le darás una oportunidad a este juego? Cuéntanos en los comentarios.

