¿GTA VI se retrasará de nuevo? Fuente muy confiable pone en duda el lanzamiento del juego de Rockstar este año

Toda la industria espera que GTA VI, el juego más anticipado de los últimos años, debute el próximo 19 de noviembre. Sin embargo, algunas fuentes muy confiables aún dudan de que Rockstar Games pueda cumplir con esa fecha. Jason Schreier, periodista de Bloomberg, habló sobre los avances en el desarrollo del título y cuestionó su posible lanzamiento en 2026.

El prestigioso estudio no puede dar un paso en falso con el debut de GTA VI, pues sus ingresos de los próximos años dependerán del éxito de la nueva entrega. Schreier cree que Rockstar Games no tomará riesgos, por lo que lanzará el juego está que esté listo y pulido. De acuerdo con sus fuentes, el estudio aún trabaja en la fase de agregar contenido, por lo que todavía queda un largo camino para completar su desarrollo.

¿Cómo va el desarrollo de GTA VI?

Rockstar quiere que GTA VI sea su juego más ambicioso hasta ahora. Esto supone una inmensa presión e intensas cargas de trabajo. Para asegurarse que todo salga como está planeado, el título ha sufrido un par de retrasos que han puesto en jaque a toda la industria. Los jugadores esperan que el estudio cumpla con su palabra y que GTA VI llegue a finales de este año.

Durante la más reciente edición del podcast Button Mash (vía Insider Gaming), Jason Schreier compartió algunos detalles sobre el estado actual del esperado juego de mundo abierto. Supuestamente, Rockstar aún no ha completado todo el contenido principal de GTA VI, pues los desarrolladores aún están puliendo aspectos como las misiones para decidir qué incluir en la versión final.

“Lo último que supe es que el contenido aún no estaba completo. Es decir, la gente todavía estaba terminando cosas, finalizando niveles y misiones, y viendo qué se incluiría en el juego”.

Rockstar aún decide qué contenido añadir o descartar del GTA VI

Rockstar tiene hasta finales de año para completar la etapa de desarrollo e integración de contenido, junto con las tareas de corrección de errores. En teoría, el estudio ya superó la fase del desarrollo de las funciones y mecánicas principales.

Pese a esto, Schreier advierte que Rockstar pueden seguir añadiendo cosas al juego incluso cuando ya concluyó la etapa de corrección. Debido a esto, considera que es posible que GTA VI se retrase de nuevo. Algunos analistas consideran que esto sería perjudicial para Rockstar, pues los jugadores empezarían a perder el interés en el título.

¿GTA VI se retrasará otra vez?

Jason Schreier añadió que, por ahora, es complicado decir si el juego llegará en noviembre de 2026 o sufrirá otro retraso. Señaló que Rockstar no puede fallar con el lanzamiento de GTA VI en cuanto a calidad y expectativas. Por ello, cree que podría existir otro retraso, pues el año fiscal termina hasta el 31 de marzo de 2027.

El periodista aclaró que actualmente no hay planes para un nuevo retraso, pero que eso podría cambiar dependiendo de cómo avance el desarrollo. Generó dudas sobre el lanzamiento a finales de año, pues aún queda un largo camino para completar GTA VI.

“No creo que nadie en Rockstar pudiera asegurar con total certeza que saldrán en noviembre. Pero creo que se siente un poco más real que el otoño de 2025 —que nunca fue real— e incluso más real que mayo de 2026 […] Incluso entonces, creo que había gente, al menos con la que hablé, que se mostraba escéptica al respecto, y creo que la gente siente que esto podría ser un poco más sólido”.

El periodista no descarta otro posible retraso del juego

Schreier es uno de los periodistas más confiables de la industria, por lo que su reporte ha generado todo tipo de reacciones entre la comunidad. Por ahora, Rockstar Games no ha revelado más detalles sobre el desarrollo del juego ni ha insinuado otro posible retraso.

