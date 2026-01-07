Xbox Magnus: el próximo hardware de Microsoft será una PC con Windows 11 capaz de ejecutar juegos compatibles de Xbox, revela reporte

Los indicios son claros: el próximo Xbox será un híbrido entre una consola y una PC. El sistema, conocido extraoficialmente como Xbox Magnus, será potenciado por Windows y podrá ejecutar juegos de Xbox de forma nativa, según un reporte. Los cambios recientes en el ecosistema de la marca y su empuje para mejorar su experiencia de gaming en múltiples dispositivos no son una casualidad, sino una preparación para este nuevo sistema.

Microsoft aún mantiene en secreto todo lo relacionado con su próximo hardware. Oficialmente, sólo sabemos que trabaja con AMD para ofrecer una experiencia premium. Durante los últimos meses, han surgido detalles muy interesantes sobre Xbox Magnus, que busca reinventar el concepto que los jugadores tienen de una consola tradicional.

Nueva información sobre el sistema reafirma que Xbox Magnus será en esencia una PC potenciada con Windows 11. Supuestamente, Microsoft hará múltiples mejoras a la aplicación de Xbox para PC, pues su plan es integrarla al sistema y ofrecer una experiencia más apegada a lo que esperan los jugadores de una consola.

Entérate: Ubisoft cierra el estudio de Assassin’s Creed Rebellion y Rainbow Six Mobile, ¿qué pasó con Ubisoft Halifax?

Windows 11 será el corazón de Xbox Magnus

Se ha especulado mucho con los planes de Xbox para la próxima generación. Expertos han revelado detalles sobre el supuesto potencial y precio de Xbox Magnus, que sería un sistema premium con atractivas prestaciones, pero también con un costo elevado. Jez Corden, periodista de Windows Central, reveló algunos detalles adicionales de lo que Microsoft está preparando.

En su reporte, recomienda a los jugadores estar al pendiente de cómo evoluciona la experiencia de juego que ofrece el Xbox Rog Ally, pues será en esencia la misma que tendrá el Xbox de próxima generación. El sistema portátil de ASUS es una PC portátil con una interfaz personalizada para acceder con comodidad al ecosistema de Xbox. Esto se replicaría en Xbox Magnus, que será potenciado por Windows 11.

El próximo Xbox será potenciado por Windows 11

Corden asegura que los planes de Microsoft no han cambiado, por lo que Xbox Magnus utilizará la experiencia de pantalla completa de Windows 11 junto con la aplicación de Xbox para PC. La idea de la compañía es mejorar esta aplicación de forma sustancial para adaptarla a un uso en televisión y a una experiencia más cercana a la de una consola tradicional.

Sin embargo, Xbox Magnus será en esencia una PC que podrá ejecutar los juegos de Xbox. La idea es que los usuarios puedan recuperar su catálogo de títulos compatibles de todas las generaciones, pues Microsoft no planea abandonar la retrocompatibilidad.

“Donde se diferencia de una PC tradicional es en su capacidad para ejecutar realmente juegos compatibles con Xbox One y Xbox Series X|S. Microsoft anunció que está colaborando con AMD para habilitar juegos de Xbox en este dispositivo de tipo PC. Las bibliotecas de los usuarios actuales de Xbox se trasladarán a la nueva Xbox, ya que Microsoft sigue apostando fuertemente por la retrocompatibilidad”.

Te interesa: Baldur’s Gate 3 inspiró el final de Stranger Things: hermanos Duffer revelan la influencia de D&D en la batalla final contra Vecna

¿Qué más sabemos sobre el próximo Xbox?

En teoría, Xbox Magnus daría acceso a todo el ecosistema de la marca y, a la vez, a la experiencia de una PC tradicional. Esto implica que los usuarios también podrían acceder a sus librerías de Steam, Epic Games Store, GOG y demás tiendas digitales. Los usuarios tendrían que desembolsar una importante cantidad de dinero, pues se estima que el hardware será caro.

De acuerdo con Moore’s Law Is Dead, Xbox Magnus será más potente que el PS6 de Sony, pero también más costoso. Calcula que superará los $800 USD, cifra que podría dispararse debido a la crisis de memoria. Asimismo, reveló que el sistema tendrá “la APU más grande utilizada en una consola de videojuegos”. También compartió las siguientes especificaciones técnicas:

Se espera que Xbox Magnus sea un sistema potente y costoso

APU de 408 mm² en total fabricados en TSMC N3P

70 CU RDNA 5 (68 activas)

NPU XDNA3 de hasta 110 TOPS

Bus de datos de 192 bits para soportar hasta 48 GB de GDDR7

Aún no hay una fecha estimada para el lanzamiento de Xbox Magnus, pero diversas fuentes estiman que debutará en algún momento de 2027. Esto abre las puertas para que este año conozcamos los primeros detalles oficiales del sistema.

Por si te lo perdiste: Jugador construye una réplica de GameStop en su casa para exhibir su colección de videojuegos

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Xbox.

Fuente