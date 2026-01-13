Gratis: Nintendo está regalando suscripciones a Switch Online para Switch 2 y Switch

Nintendo quiere que los usuarios de Switch 2 y Switch inicien 2026 con el pie derecho. Por ello, preparó un atractivo regalo para los jugadores de sus consolas híbridas. Por tiempo limitado, la compañía ofrece gratis suscripciones a Nintendo Switch Online, su servicio que da acceso al juego en línea, a la colección de títulos retro y muchos más beneficios.

La idea de Nintendo es que nuevos jugadores conozcan las ventajas de la suscripción, y que anteriores usuarios del servicio se anime a renovar su membresía tras la prueba gratuita. Nintendo Switch Online recibió atractivas novedades con la llegada de Switch 2, así que es el momento ideal para conocer todo lo que ofrece sin costo.

Entérate: “Arruinará el juego en línea”: monitor IA causa polémica en el CES 2026 pues jugadores aseguran que viene con trampas integradas

Nintendo regala 7 días de Nintendo Switch Online, ¿cómo conseguirlos?

Por medio de sus redes sociales, Nintendo reveló una de las primeras sorpresas del año: una prueba gratuita de 7 días para conocer los beneficios de Nintendo Switch Online. Gracias a esta promoción, los jugadores tendrán acceso a diversos juegos clásicos, a las partidas online, a sus bandas sonoras favoritas por medio de Nintendo Music y mucho más.

Nintendo está regalando acceso a la suscripción básica e individual de Nintendo Switch Online. Esto significa que el obsequio no incluye el Paquete de Expansión. La prueba gratuita del servicio se puede obtener 1 vez por cuenta a partir de hoy. Para reclamarla es necesario visitar la página de Nintendo iniciar sesión y canjear el regalo. La prueba está disponible para los usuarios de Switch 2 y Switch.

La oferta está disponible para usuarios de Switch 2 y Switch

Al completar el proceso, podrás disfrutar 7 días del servicio, incluso si en el pasado ya aprovechaste alguna prueba gratuita de la plataforma. La compañía invitó a los jugadores a reclamar la recompensa, sobre todo si planean disfrutar la nueva actualización gratuita de Animal Crossing: New Horizons, que estará disponible el próximo 15 de enero.

La empresa también recordó que Nintendo Switch Online da acceso a más de 150 juegos clásicos de NES, Super NES y Game Boy, así como al catálogo de Nintendo Music.

Te interesa: Este país da duro golpe a YouTube y limita el tiempo para saltar cualquier anuncio

¿Cuáles son los precios de Nintendo Switch Online en 2026?

Durante los últimos meses, Nintendo Switch Online ha sufrido diversos ajustes de precio. La prueba gratuita de 7 días da acceso al plan individual básico del servicio, que normalmente se ofrece por $89 MXN al mes. Nintendo también ofrece paquetes de 3 meses del servicio por $179 MXN ($59.67 MXN por mes) y de 12 meses por $449 MXN ($37.42 MXN por mes).

Por otro lado, la suscripción individual de 12 meses para Nintendo Switch Online + Paquete de expansión —que incluye aún más beneficios— se ofrece por $1149 MXN ($95.75 MXN por mes). También hay suscripciones familiares de 12 meses tanto para el servicio básico como para el que incluye el Paquete de expansión. El básico cuesta $799 MXN ($66.59 MXN por mes), mientras que el más completo se vende por $1799 MXN ($149.92 MXN por mes).

Algunos de los beneficios de Nintendo Switch Online

Por si te lo perdiste: El presidente de Nintendo aclara el rumbo de la compañía para 2026 y el futuro de Switch 2

En esta página están todas las noticias relacionadas con Nintendo.