La relación entre Electronic Arts y Codemasters pintaba para ser increíble. Por un lado, el presupuesto y alcance de un editor enorme. Por el otro, un estudio especializado en juegos de carreras. Sin embargo, no funcionó y poco a poco caen los restos de esa historia.

En el caso de los videojuegos de automovilismo, hay un fenómeno preocupante pues las licencias expiran pronto y hoy es difícil que se mantengan muchos años en el mercado.

A veces, el final se adelanta y ese será el caso de un desafortunado juego de carreras que verá el cierre de sus servidores este año.

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Los servidores de Grid Legends cerrarán este año

De acuerdo con un reporte de VGC, el juego de carreras con elementos narrativos de Codemasters, Grid Legends, experimentará el cierre de sus servidores en unos cuantos meses.

La información proviene de la lista oficial de EA en la que notifica a los usuarios sobre el próximo cierre de servidores de sus videojuegos.

En este caso, los servidores de Grid Legends cerrarán el 11 de septiembre cerrarán en las versiones de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC en Steam.

A partir de esa fecha, las funciones en línea del juego dejarán de funcionar, incluyendo los modos multijugador que requieren conexión a Internet. Tal como sucede en este tipo de situaciones, los jugadores podrán jugar en el modo para un solo jugador.

No se especifica si esto también es un aviso sobre el próximo retiro de Grid Legends de las tiendas digitales. No sería extraño que sucediera, toda vez que la eliminación suele seguir al cierre de servidores y en el caso de los juegos de carreras con licencias oficiales es más rápido.

¿Qué pasará con la versión de Switch 2?

La noticia tomó por sorpresa a los jugadores de Switch 2 pues en enero de este año se lanzó la edición definitiva de Grid Legends en la nueva consola de Nintendo.

Al respecto, parece haber buenas noticias pues el sitio oficial de EA no incluye a Switch 2 en la lista de plataformas en las que el juego perderá el soporte en línea.

A partir de esto, se considera que la entrega funcionará en Switch 2 tal cual lo ha hecho en años recientes en consolas y PC.

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