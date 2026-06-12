Vincent Valentine siempre ha sido uno de los personajes más populares de Final Fantasy VII, pero también uno de los menos explorados dentro de la historia principal. Esto se debe a que en el juego original de 1997 era un personaje opcional, algo que limitó considerablemente su participación en la narrativa. Afortunadamente, parece que Final Fantasy VII Revelation aprovechará la oportunidad para cambiar esa situación.

Durante una entrevista con Level Up, Naoki Hamaguchi habló sobre el papel que tendrá Vincent en la conclusión de la trilogía remake y adelantó que los fans del personaje encontrarán múltiples referencias relacionadas con su historia dentro del universo expandido de Final Fantasy VII.

Vincent Valentine tendrá nuevas oportunidades para brillar en Revelation

Al ser cuestionado sobre cómo la trilogía les permitió expandir el papel de Vincent, Hamaguchi explicó que desde el inicio del proyecto el objetivo nunca fue simplemente recrear la historia original.

Según el director, el equipo buscó integrar elementos de toda la Compilation of Final Fantasy VII para reinterpretar la narrativa y enriquecer a varios de sus personajes.

“Desde el inicio del proyecto nunca quisimos limitarnos a volver a contar la historia original de Final Fantasy VII. También queríamos incorporar elementos de los distintos títulos que forman parte de la Compilation of Final Fantasy VII y reinterpretarlos dentro de esta nueva versión de la historia”, explicó.

Aunque Hamaguchi evitó revelar detalles concretos para no arruinar sorpresas, sí confirmó que los seguidores de Vincent encontrarán numerosos guiños relacionados con otras entregas de la franquicia.

“Respecto a Vincent específicamente, todavía no es el momento adecuado para compartir detalles concretos sobre las nuevas escenas o historias que tendrá el personaje, ya que queremos evitar spoilers. Lo que sí puedo decir es que habrá muchas referencias y momentos familiares para los fans que han seguido la historia de Vincent a través de otros juegos relacionados con Final Fantasy VII”, comentó.

¿Qué es la Compilation of Final Fantasy VII?

En caso de que no lo sepas, la Compilation of Final Fantasy VII es el universo expandido creado por Square Enix alrededor del clásico RPG de 1997. Se trata de una serie de juegos, películas y proyectos que exploran distintos momentos de la historia de Cloud, Sephiroth y otros personajes importantes antes y después de los eventos del juego original.

Entre las obras más importantes de la Compilation se encuentran Crisis Core: Final Fantasy VII, que narra la historia de Zack Fair; Final Fantasy VII: Advent Children, ambientada años después del juego original; y Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII, centrado en el pasado y los secretos de Vincent Valentine. También forman parte de este universo otros proyectos como el juego para celulares Before Crisis: Final Fantasy VII y diversas novelas oficiales.

Revelation busca reunir décadas de historias de Final Fantasy VII

Así pues, as declaraciones de Hamaguchi sugieren que Revelation no solo servirá para cerrar la historia de Cloud, Sephiroth y compañía, sino también para conectar distintos elementos que Square Enix ha desarrollado durante más de dos décadas alrededor de Final Fantasy VII. Algo que no sorprenderá a los jugadores que ya jugaron las entregas disponibles del proyecto Remake.

Esto resulta especialmente importante para Vincent, un personaje cuya historia fue expandida considerablemente fuera del juego original gracias a proyectos posteriores. Por ello, todo indica que Revelation aprovechará el cierre de la trilogía para darle una relevancia mucho mayor dentro de la narrativa principal.

Por ahora, Square Enix mantiene en secreto el alcance de estos cambios, pero Hamaguchi dejó claro que los jugadores descubrirán numerosas sorpresas relacionadas con Vincent cuando finalmente puedan jugar Final Fantasy VII Revelation.

“Espero que los jugadores descubran esos elementos por sí mismos cuando jueguen Revelation”, concluyó.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Cuáles son los elementos de la historia de Vincent que te gustaría ver en Final Fantasy VII Revelation? Cuéntanos en los comentarios.

Final Fantasy VII Revelation llegará en 2027 a PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y Nintendo Switch 2. Te recordamos que será un estreno multiplataforma, por lo que debutará en todas las consolas mencionadas de manera simultánea. Puedes saber más sobre este juego si haces clic aquí.