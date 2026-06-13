Actualmente, la expectativa en torno a Resident Evil se encuentra en su próximo remake oficial: Resident Evil Veronica, pero se sabe que Capco apunta hacia más proyectos de este tipo.

De acuerdo con uno de los insiders más confiables del medio, Dusk Golem, uno de esos proyectos es el remake de Resident Evil Zero, entrega que debutó en 2002 en exclusiva para Nintendo GameCube.

Sin embargo, el plan de desarrollo cambió, de acuerdo con información privilegiada, pero sería por algo más ambicioso que la idea original.

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El remake de Resident Evil Zero reinició su desarrollo, pero sería por una buena razón

Recientemente, el insider Dusk Golem compartió novedades respecto a uno de los juegos más esperados de Capcom, el remake de Resident Evil Zero.

De inicio, no son alentadoras, pues aseguró que el proyecto reinició su desarrollo a medio camino. No reveló las razones, pero siguió con información que elevó el hype.

Según Dusk Golem, el remake de Resident Evil Zero estaba en manos del equipo que hizo el remake de la tercera entrega. Esto significa que era un equipo interno de Capcom junto con M-Two, equipo externo.

Ahora, según sus fuentes, el proyecto ahora está a cargo de Capcom Div 1, equipo AAA liderado por Jun Takeuchi.

Este cambio anticipa que la meta de la compañía japonesa es ir más allá que una simple mejora grafica, de audio y de diseño y mecánicas. Tal parece que los resultados en años recientes motivaron a la empresa a ser más ambiciosa con los remakes de una de sus franquicias estrella.

It got rebooted mid-dev & Capcom Div 1 is currently leading it post reboot. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) June 10, 2026

Resident Evil Zero, una entrega de culto

Según reportes, Capcom tiene la intención de hacer remake de la mayoría de las entregas de Resident Evil y seguirá con su estrategia de alternar lanzamientos de este tipo junto con las nuevas entregas de la saga.

Aunque el próximo lanzamiento es Resident Evil Veronica, los rumores aseguran que a este remake le seguirá el de la precuela que marca el inicio de la saga.

Resident Evil Zero tiene lugar horas antes de la llegada del equipo Alpha con Chris Redfield y Jill Valentine. Previo a eso, el equipo Bravo de S.T.A.R.S llegó a las montañas Arklay tras reportes de actividad extraña y una serie de asesinatos. Rebecca Chambers y otros miembros encontraron un tren a medio camino y ese fue el inicio de su pesadilla.

En su momento, Resident Evil Zero innovó con el uso de 2 personajes al mismo tiempo. En algunas secciones del juego era posible controlar a Rebecca y Billy Cohen con solo apretar un botón. Esto dio pie a nuevos tipos de acertijos.

También se sustituyeron los baules y en su lugar era posible dejar los objetos en el camino, lo cual añadió un componente estratégico. Estas decisiones dividieron opiniones, pero al final el título de volvió de culto entre los fans.

Cabe mencionar que fue un proyecto que inició en Nintendo 64. Sin embargo, la tecnología de la consola limitaba el cambio inmediato entre personajes y ya que el GameCube estaba cerca se decidió lanzarlo para esa consola.

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