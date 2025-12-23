Gratis por 24 horas: regalan un popular metroidvania con 83 en Metacritic, ¿cómo reclamar el obsequio navideño de PC y conservarlo para siempre?

Los jugadores de la Epic Games Store tendrán la oportunidad de conseguir sin costo una copia de Bloodstained: Ritual of the Night

La víspera de Navidad se asoma por el horizonte, así que es probable que muchas personas estén de vacaciones y tengan tiempo de sobra para invertir en videojuegos. Aquellos que ya completaron su lista de pendientes y estén en búsqueda de nuevas aventuras, les alegrará saber que pueden reclamar gratis un popular metroidvania.

Esta oferta llega cortesía de la Epic Games Store, uno de los launchers de PC más utilizados. Aunque carece de la popularidad y prominencia de Steam, en los últimos años ganó terreno en el mercado de PC gracias, en gran medida, a su iniciativa de videojuegos gratuitos.

Como parte de los festejos navideños, la empresa amplía su campaña y regala un juego cada día para consentir a la comunidad durante el cierre del año. Los fanáticos de los títulos de acción y exploración al más puro estilo de Castlevania deben estar atentos al obsequio del martes 23 de diciembre.

La Epic Games Store regala Bloodstained: Ritual of the Night

La iniciativa de regalos navideños de la Epic Games Store inició el 11 de diciembre, cuando se ofrecieron gratis copias del popular Hogwarts Legacy. Después de eso, los jugadores tuvieron la oportunidad de conseguir propuestas como Blood West, Sorry We’re Closed y Paradise Killer.

Ahora, la comunidad de PC tiene 24 horas para conseguir uno de los metroidvania más populares de los últimos años. Nos referimos a Bloodstained: Ritual of the Night, que nació como un sucesor espiritual de la serie Castlevania de Konami.

El videojuego contó con la dirección de Shutaro Iida y la producción de Koji Igarashi, así que se trata de un obligado para los fanáticos de los metroidvania. Afortunadamente, en este momento posee 100% de descuento y está disponible totalmente gratis en la Epic Games Store.

Esta promoción de tiempo limitado ya está activa, y permanecerá vigente hasta el miércoles 24 de diciembre de 2025 a las 10:00 AM. Después de esa fecha, otro título misterioso ocupará el lugar de Bloodstained: Ritual of the Night y se ofrecerá sin costo a los usuarios de PC.

Bloodstained: Ritual of the Night estará disponible gratis en la Epic Games Store por las próximas 24 horas

Para reclamar gratis el videojuego de temática gótica, los usuarios deben iniciar sesión en su cuenta de la Epic Games Store y acceder a la página del proyecto. Una vez allí, basta con dar clic en “Conseguir” y completar el proceso en cuestión de minutos. Vale la pena señalar que, se si reclama mientras la oferta navideña está vigente, el título permanecerá en la colección digital por la posteridad y se podrá descargar en cualquier momento.

Bloodstained: Ritual of the Night es un gran metroidvania

Bloodstained: Ritual of the Night surgió de una exitosa campaña de Kickstarter, que recaudó más de $5.5 millones de dólares. Tras un largo proceso de producción, el título debutó oficialmente en 2019 para Xbox, PlayStation, PC y Nintendo Switch, mientras que ports para dispositivos móviles y otras plataformas se lanzaron posteriormente.

El proyecto de Koji Igarashi y Shutaro Iida sigue a Miriam, una huérfana que se embarca en una aventura para salvarse a sí misma de una maldición que cristaliza lentamente su cuerpo y, en el camino, proteger a toda la humanidad. Estamos frente a un metroidvania en 2D que presenta un satisfactorio sistema de combate y mucha exploración.

Después de su lanzamiento, Bloodstained: Ritual of the Night recibió numerosos parches que agregaron nuevo contenido, como un modo Boss Rush y una modalidad Speedrun. Así pues, ahora es un buen momento para darle una oportunidad y descargarlo gratis a través de la Epic Games Store.

Con una puntuación de 83 en Metacritic, Bloodstained: Ritual of the Night se convirtió en uno de los mejores metroidvania de la generación anterior

El juego presume reseñas muy positivas en Steam y una puntuación promedio de 83 en Metacritic. Recordamos que únicamente estará disponible sin costo en la tienda de PC durante 24 horas, así que lo mejor es darse prisa.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de este obsequio navideño? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con juegos gratis o visita esta página podrás encontrar más información sobre promociones de la Epic Games Store.

Video relacionado: ¿Por qué Hollow Knight es considerado el mejor metroidvania?

Fuente