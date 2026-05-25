Sabemos que la espera por Grand Theft Auto VI parece eterna, pero esto también da oportunidad para revistar algunos de sus mejores clones. La franquicia de Rockstar Games hizo escuela y algunos de los títulos que apostaron por su concepto se volvieron de culto.

Uno de ellos es Sleeping Dogs, título desarrollado por United Front Games y publicado Square Enix en 2012 que se considera uno de los mejores en su tipo.

La buena noticia es que 14 años después, sigue en activo en las tiendas digitales y cuando hay ofertas tiene un precio con un descuento muy atractivo, como sucede ahora misma en la PlayStation Store.

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¿Cómo conseguir Sleeping Dogs, uno de los mejores clones de GTA, por poco más de $100 pesos?

La ventaja de las tiendas digitales de videojuegos es que tienen ventas especiales y ofertas constantes.

En esta ocasión, uno de los mejores clones de GTA tiene 80% de descuento, lo cual reduce su precio de forma significativa.

Nos referimos a Sleeping Dogs, un juegazo que pese a tener más de una década a cuesta, se sigue viendo y jugando increíble.

En este momento, y hasta el próximo 28 de mayo, Sleeping Dogs tiene un precio de $5.99 dólares en la PlayStation Store. Al tipo de cambio, nos da $103.46 pesos mexicanos, una oferta muy buena.

Asimismo, este título se ofrece con ese descuento en su versión Definitive Edition, la cual viene con mejoras en todos sus apartados. Lo puedes jugar en PS4 y es compatible con PS5, así que no hay pierde.

Sleeping Dogs tiene un descuentazo en PlayStation Store

¿Qué es Sleeping Dogs y por qué le encanta a los jugadores?

Sleeping Dogs es un videojuego de acción y mundo abierto ambientado en una versión vibrante y peligrosa de Hong Kong. El proyecto inicio como una nueva entrega de la saga True Crime de Activision, pero no se concretó y siguió su propio camino.

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La historia sigue a Wei Shen, un policía encubierto que debe infiltrarse en una organización criminal mientras lucha con los conflictos entre su deber y las relaciones que crea dentro de la mafia.

El juego mezcla persecuciones, peleas cuerpo a cuerpo, disparos y exploración libre de la ciudad, ofreciendo una experiencia intensa y cinematográfica que recuerda a las películas de artes marciales y crimen asiático.

A muchos jugadores les encanta porque logra combinar una narrativa emocionante con un sistema de combate dinámico y diferente a otros juegos del género.

Sus peleas inspiradas en kung fu se sienten rápidas y espectaculares, mientras que la ambientación de Hong Kong destaca por sus mercados, luces nocturnas y cultura urbana.

Además, la historia de Wei Shen genera empatía, ya que muestra los riesgos emocionales de vivir una doble vida. Gracias a esa mezcla de acción, drama y libertad de exploración, el juego sigue siendo recordado como una de las experiencias más entretenidas y originales de su generación.

Uno de los videojuegos más vistosos de su generación

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