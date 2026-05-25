Hideki Kamiya, creador de franquicias legendarias como Devil May Cry y Bayonetta, dejó clara su postura sobre uno de los temas más polémicos de la industria: los juegos cancelados.

El creativo japonés aseguró recientemente que prefiere ver un proyecto cancelado antes que lanzar un juego que no cumpla con sus estándares de calidad, una declaración que inmediatamente hizo que muchos jugadores recordaran títulos desaparecidos como Scalebound.

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Hideki Kamiya asegura que no le molestan las cancelaciones

Durante un panel junto a Yoko Taro, creador de NieR: Automata, ambos desarrolladores hablaron sobre los problemas del desarrollo de videojuegos, los tiempos de producción y la presión de cumplir calendarios.

Kamiya explicó que nunca ha sido particularmente bueno manejando cronogramas porque siempre ha preferido enfocarse completamente en la creatividad.

“La verdad es que no tengo idea cuando se trata de horarios. Siempre he estado rodeado de personas increíblemente talentosas que manejan esa parte”, comentó.

El creativo también dejó claro que jamás reduce sus ambiciones desde el inicio de un proyecto solamente para hacerlo más fácil de terminar.

“Nunca quito el pie del acelerador. Simplemente priorizo hacer lo que realmente quiero crear”, añadió.

Según Kamiya, pensar demasiado en los tiempos de desarrollo desde el principio puede afectar la identidad del proyecto y evitar que un juego tenga ideas realmente únicas.

Kamiya está trabajando en el regreso de Okami

“Prefiero cancelar un juego antes que lanzar algo mediocre”, dijo Kamiya

La conversación eventualmente giró hacia los proyectos cancelados, especialmente después de que Yoko Taro admitiera que la mayoría de los juegos en los que trabajó durante los últimos años terminaron siendo cancelados.

Fue entonces cuando Kamiya sorprendió con una respuesta que rápidamente llamó la atención de la comunidad.

“De hecho, prefiero cuando un proyecto es cancelado antes que lanzar algo mediocre”, aseguró.

El desarrollador también confesó que rara vez siente emociones negativas cuando un proyecto desaparece durante el desarrollo.

“Nunca tengo demasiados sentimientos negativos sobre proyectos que son cancelados a mitad del camino”, agregó.

Los fans inmediatamente recordaron Scalebound y Project G.G.

Las declaraciones de Hideki Kamiya hicieron que muchos jugadores comenzaran a hablar nuevamente sobre algunos de los proyectos más misteriosos de su carrera.

El caso más famoso es probablemente Scalebound, ambicioso juego de PlatinumGames que fue cancelado por Microsoft tras años de desarrollo.

Además, muchos fans sospechan que Project G.G. también podría haber sido cancelado silenciosamente después de que Kamiya abandonara PlatinumGames en 2023 y el juego desapareciera prácticamente del mapa.

Curiosamente, incluso el primer gran proyecto dirigido por Kamiya, Resident Evil 2, pasó por una famosa cancelación interna antes de reiniciar completamente su desarrollo y convertirse en el clásico que todos conocen hoy.

Y tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que la filosofia de Kamiya es la correcta? Cuéntanos en los comentarios.

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