FATAL FURY: City of the Wolves ganó el premio com mejor juego de peleas el año pasado y se lo ha ganado a pulso. La icónica franquicia de SNK está entre las más queridas por los fans y uno de sus encantos tiene que ver con su historia.

No solo en lo que corresponde con Fatal Fury, sino en su relación con otra IP que hizo historia hace más de 30 años: Art of Fighting. Justamente, hay buenas noticias para quienes gustan de ambas sagas, pues uno de sus personajes memorables está de regreso.

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Un viejo conocido de Art of Fighting está listo para su debut en la reciente entrega de Fatal Fury

¿Quién es el nuevo personaje de FATAL FURY: City of the Wolves y cuándo llega?

SNK confirmó que Mr. Karate será el próximo personaje descargable de la Temporada 2 de FATAL FURY: City of the Wolves. Su estreno está programado para el 27 de mayo de 2026.

El icónico guerrero enmascarado regresa a South Town después de más de 2 décadas, retomando uno de los legados más reconocidos dentro de los juegos de pelea de SNK.

El personaje contará con voces de River Vitae en inglés y Go Shinomiya en japonés, además de incorporar movimientos clásicos inspirados en la saga Art of Fighting, incluyendo técnicas como Razz y Spirit Charge.

Un duelo clásico dentro de las franquicias de SNK

El regreso de una leyenda de Art of Fighting

Mr. Karate apareció originalmente como el jefe final de Art of Fighting en 1992, convirtiéndose rápidamente en uno de los rivales más temidos de SNK.

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Aunque la identidad detrás de la máscara estaba relacionada con Takuma Sakazaki, fundador del Kyokugen Karate, la franquicia también mostró a Ryo Sakazaki tomando ese rol años después en Fatal Fury: Wild Ambition.

Ahora, el personaje vuelve a la franquicia Fatal Fury con una nueva interpretación, manteniendo el misterio sobre quién porta la máscara tengu. SNK describe a este luchador como un maestro absoluto del estilo Kyokugen, con una fuerza que incluso supera a la de Marco Rodrigues.

Además de sus habilidades de combate, el personaje tendrá contenido exclusivo dentro de los modos Arcade y Episodes of South Town (EOST), donde los jugadores podrán descubrir nuevas historias relacionadas con su búsqueda de rivales poderosos y artes marciales secretas.

La Legend Edition incluirá las 2 temporadas

Junto con el anuncio de Mr. Karate, SNK también reveló la FATAL FURY: City of the Wolves Legend Edition, una edición que reunirá el juego base con los Pases de Temporada 1 y 2 por un precio de $49.99 dólares.

El Pase de Temporada 2 contempla un total de 6 personajes descargables que se lanzan de manera escalonada. Entre los peleadores ya disponibles se encuentran Kim Jae Hoon, Nightmare Geese, Blue Mary y Wolfgang Krauser. A ellos se sumarán Mr. Karate y Kenshiro, protagonista del anime Fist of the North Star.

Con este anuncio, SNK continúa expandiendo el roster de City of the Wolves y sigue apostando por personajes clásicos y figuras emblemáticas de su historia, una estrategia que apunta directamente a los fans veteranos de la compañía y a la nueva generación de jugadores competitivos.

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