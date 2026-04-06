Gratis: regalan un interesante juego de terror con zombies y monstruos en Steam; reclámalo sin costo alguno y ahorra $15 USD

Los jugadores tienen la oportunidad de tiempo limitado para reclamar sin costo un videojuego independiente en la tienda de PC

Steam tiene un lugar especial en el corazón de la comunidad, pues a menudo lanza promociones especiales que permiten conseguir títulos a precios muy bajos e incluso sin costo alguno. Precisamente, ahora hay un nuevo videojuego que está disponible totalmente gratis en la plataforma.

El título del que hablamos es una experiencia independiente de terror que promete poner los pelos de punta a los jugadores de PC. Los usuarios lo pueden reclamar sin gastar un solo centavo, aunque la oferta tiene fecha de caducidad y sólo permanecerá vigente por un par de días.

Video relacionado: El gaming AAA está acabado

Steam regala Chamber Survival

Advertimos que los fanáticos deben moderar sus expectativas, pues el más reciente obsequio de la plataforma de Valve es una propuesta indie de bajo presupuesto. Aun así, vale la pena tenerlo en el radar y darle una oportunidad ahora que se puede conseguir de forma gratuita.

Hablamos de Chamber Survival, un interesante videojuego de terror desarrollado por daminggede. El equipo a cargo de este proyecto no profundizó en los motivos por los que decidió obsequiarlo a la comunidad de Steam. Así pues, parece un simple gesto de buena fe para atraer las miradas de los jugadores.

De cualquier forma, Chamber Survival ahora está disponible gratis en la tienda de PC. Los jugadores que lo reclamen podrán guardarlo para siempre en su librería y probarlo en cualquier momento, así que es innecesario descargarlo de inmediato. Para conseguirlo sin costo alguno, basta con visitar su página y dar clic en el botón “Añadir a la Cuenta”.

Chamber Survival está disponible completamente gratis en Steam por tiempo limitado

El título indie creado por daminggede sólo tendrá 100% de descuento hasta el 9 de abril de 2026, lo que significa que los fans de Steam tienen aproximadamente 3 días para canjearlo al momento de la publicación de este artículo. Después de esa fecha, regresará a su precio original de $16 USD, es decir, $188.99 MXN.

Chamber Survival es el más reciente juego que se ofrece gratis a los usuarios de PC. Tan sólo la semana pasada, los fans tuvieron la oportunidad de conseguir House Flipper y Depths Of Horror: Mushroom Day. Debido a que Valve no tiene una campaña de obsequios semanales, es necesario estar atentos a las ofertas esporádicas para aprovecharlas antes de que sea demasiado tarde.

¿De qué trata Chamber Survival?

Aunque el videojuego de daminggede tiene 100% de descuento y se puede conseguir completamente gratis en Steam, es probable que muchos aún tengan dudas si vale la pena darle una oportunidad.

En ese caso, déjenos decirles que Chamber Survival es un título de terror que traslada a los jugadores a una habitación en la que deberán luchar contra zombies y otros monstruos. Será necesario utilizar hachas y pistolas para defenderse de las amenazas y usar otros objetos, como encendedores y lámparas de aceite, para iluminar el camino y progresar.

El objetivo de este juego de PC es muy simple: escapar del cuarto. La descripción señala que hay 2 niveles con jefes, lo que promete potenciar el terror. También hay jumpscares y objetos interactivos que pretenden mantener la tensión en todo momento, aunque las reseñas mixtas prueban que, tristemente, el título no cumple con las expectativas.

La exploración es uno de los aspectos más importantes de Chamber Survival

Aun así, Chamber Survival experimentó un ligero repunte de popularidad en horas recientes en Steam gracias a esta oferta de tiempo limitado, lo que demuestra que algunos jugadores no dudaron en darle una oportunidad y descargarlo gratis.

Pero cuéntanos, ¿reclamarás este juego gratuito? Déjanos leerte en los comentarios.

Podrás leer más noticias sobre juegos disponibles sin costo en PC y otras plataformas si visitas esta página.

Video relacionado: Es momento de que los videojuegos independientes dominen la industria

Fuente