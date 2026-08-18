MAPPA se ha convertido en uno de los estudios de anime más reconocidos del mundo gracias a producciones como Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man y Attack on Titan. Sin embargo, entre tantos proyectos populares existe una película que lleva años esperando su momento.

Se trata de The Mourning Children, largometraje dirigido por Sunao Katabuchi. El proyecto fue presentado originalmente en 2023 y, desde entonces, ha avanzado prácticamente en silencio.

Ahora, después de una larga espera, el filme recibió una actualización importante relacionada con su recorrido en festivales, lo que aumenta las posibilidades de que pronto tengamos novedades sobre su estreno.

Una película que lleva años en producción

The Mourning Children nació como un proyecto de CONTRAIL, estudio fundado por Katabuchi con apoyo de MAPPA, y su director es conocido por In This Corner of the World, cinta que recibió importantes reconocimientos internacionales.

CONTRAIL fue posteriormente integrada a MAPPA durante 2026, aunque el equipo creativo se mantiene intacto y sigue trabajando en el proyecto.

La historia de la película transcurre en Japón durante el periodo Heian y presenta una visión mucho más cruda de aquella época.

La trama sigue a Nagiko, basada en la histórica escritora japonesa, mientras enfrenta un periodo marcado por enfermedades, muerte y profundas dificultades sociales. El propio Katabuchi continúa describiendo el proyecto como una obra centrada en las personas que vivieron hace aproximadamente 1,000 años.

El largometraje también ha mostrado avances en festivales especializados. En 2025, fue presentado como proyecto en desarrollo dentro del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, donde se revelaron detalles de su producción.

MAPPA tiene las manos llenas con sus grandes franquicias

El retraso resulta comprensible su consideramos la enorme cantidad de producciones que actualmente maneja MAPPA. El estudio trabaja en nuevas temporadas y proyectos relacionados con algunas de sus franquicias más populares, además de varias adaptaciones nuevas.

Aun así, The Mourning Children continúa avanzando. De hecho, información reciente de festivales y del propio equipo creativo apunta a 2027 como su año de lanzamiento, aunque todavía falta una fecha oficial de estreno.

Por ahora, la película sigue siendo uno de esos proyectos que despiertan curiosidad precisamente porque MAPPA ha mantenido bastante misterio alrededor de él, por lo que estaremos atentos para informarte sobre cualquier novedad.

¿Crees que The Mourning Children podría convertirse en otra película destacada de MAPPA? ¿Te interesa conocer más sobre esta historia ambientada en el Japón del periodo Heian?Cuéntanos en los comentarios.

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