La pesadilla de Remothered todavía tiene un capítulo más por contar. Stormind Games confirmó que Remothered: Red Nun’s Legacy, la entrega final de la saga, en un par de meses.

El juego estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC. En PC podrá disfrutarse mediante Steam, Epic Games Store y GOG.

Cabe mencionar que esta nueva aventura seguirá apostando por el survival horror, el sigilo y el terror psicológico. No obstante, también incorporará mecánicas enfocadas en la percepción, la hipnosis y la manipulación del entorno.

Aquí puedes ver su nuevo trailer:

Una búsqueda desesperada que terminará en una pesadilla

La historia ocurre 13 meses después de la desaparición de 6 jóvenes en Sicilia. Un misterioso audio despierta nuevamente las esperanzas de Susan, quien cree que su hija podría seguir con vida.

Esto llevará a la protagonista hasta una antigua residencia de la familia Ashmann. El problema es que el lugar se encuentra aislado en las laderas del Monte Etna y parece estar relacionado con el origen de la tragedia.

Lo que comienza como una búsqueda desesperada, rápidamente se convierte en una experiencia mucho más perturbadora. Susan tendrá que enfrentarse a perseguidores humanos, símbolos ocultos y fenómenos sobrenaturales.

Además, la realidad comenzará a fragmentarse mientras los secretos familiares y una antigua fuerza oscura salen a la superficie.

Hipnosis, persecuciones y secretos por descubrir

Remothered: Red Nun’s Legacy quiere recuperar varias características del horror clásico en tercera persona. La exploración será fundamental para encontrar pistas, objetos importantes y resolver acertijos.

Uno de los elementos más llamativos serán los poderes de hipnosis. Susan podrá analizar determinados objetos para recuperar recuerdos, revelar pasadizos secretos y modificar su percepción del escenario.

Aún así, explorar será complicado, ya que los jugadores tendrán que esconderse, escapar de los Stalkers y utilizar el entorno para sobrevivir. Un punto interesante es que también habrá momentos en los que será posible contraatacar cuando la situación sea crítica.

Stormind Games asegura que esta entrega está pensada tanto para quienes conocen la franquicia como para quienes se acercarán a ella por primera vez. Así que tendremos que esperar hasta el 27 de octubre para descubrir si este último capítulo logra cerrar la historia con broche de oro.

¿Te interesa Remothered: Red Nun’s Legacy como nueva propuesta de survival horror? ¿Jugaste alguno de los títulos anteriores de la franquicia? Cuéntanos en los comentarios.

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