Gratis: regalan un juegazo con más de 200,000 reseñas positivas y otros 9 títulos en PC, pero debemos cumplir con este simple requisito para reclamarlos

Ya estamos en 2026, así que siempre se agradece comenzar un nuevo año con regalos para ampliar nuestra biblioteca digital. Los jugadores de PC estamos de suerte, pues ahora es posible reclamar gratis un total de 10 videojuegos, incluido uno de los títulos de estrategia más aclamados de la década. Eso sí, primero debemos cumplir con un simple requisito.

Lo que pasa es que esta oferta está vinculada directamente con un popular servicio de suscripción, lo que significa que debemos tener una membresía activa para acceder a los obsequios. Si bien lo anterior puede resultar un detrimento para algunos, la buena noticia es que, una vez que los agregamos a la colección, podremos conservarlos para siempre.

Para ser más específicos, la promoción llega cortesía de Amazon Prime y su iniciativa Prime Gaming, que se incluye sin costo adicional en todas las suscripciones. Si bien el programa enfocado en videojuegos dejó de existir como tal y todos sus beneficios se trasladaron a Amazon Luna, aún se ofrece la alineación mensual de títulos gratuitos.

Prime Gaming regalará el aclamado Sid Meier’s Civilization VI y otros 9 juegos de PC

Recordemos que el servicio de paga nos ofrece la oportunidad de conseguir gratis una lista de juegos cada mes. Durante diciembre tuvimos la oportunidad de obtener sin costo alguno Deus Ex: Mankind Divided y otras experiencias, lo que nos dio un total de 14 obsequios. En enero de 2026, podremos reclamar menos títulos.

Amazon dio a conocer que los miembros de su servicio de suscripción, que también da acceso ilimitado a la librería de Prime Video, podrán reclamar 10 videojuegos durante el primer mes del año. Sin duda, la joya de la alineación es Sid Meier’s Civilization VI, considerado por muchos como uno de los mejores juegos de estrategia 4X de la última década.

El proyecto de Firaxis Games y 2K festejará su 10.° aniversario en octubre de 2026, pero aún es tremendamente popular debido a que su secuela de 2025 decepcionó a la comunidad por hacer cambios en el núcleo de las mecánicas. Así pues, vale la pena tenerlo en el radar y obtenerlo gratis en PC mientras aún sea posible.

Sid Meier’s Civilization VI es uno de los 10 títulos que se ofrecerán gratis a todos los suscriptores de Amazon Prime

Aunque es una experiencia que apela a gustos muy específicos, Sid Meier’s Civilization VI es un juego muy querido por la comunidad. En este momento tiene una puntuación promedio de 88 en Metacritic y más de 200,000 reseñas positivas en Steam, con jugadores que elogian la profundidad y accesibilidad de sus sistemas de estrategia.

Vale la pena destacar que Prime Gaming solamente ofrecerá sin costo la versión base del título, así que no se incluirán las expansiones que agregan nuevas facciones y amplían las mecánicas.

Todos los juegos gratuitos de Prime Gaming para enero de 2026

Si bien Sid Meier’s Civilization VI es el regalo más importante de este mes, también tendremos la oportunidad de reclamar totalmente gratis otros 9 títulos. Como es habitual, los obsequios llegarán mediante oleadas a lo largo de las próximas semanas. Esta promoción es exclusiva para los suscriptores de Amazon Prime y jugadores de PC.

El servicio Prime Gaming ofrecerá códigos para reclamar los videojuegos gratuitos en plataformas como la Epic Games Store, GOG y la app de Amazon Games. Esto significa que debemos tener una cuenta activa en dichos portales digitales para canjear las llaves.

Estos son los juegos gratuitos de Prime Gaming, ahora Amazon Luna, para enero de 2026

A continuación, compartimos la lista completa de los juegos que se podrán conseguir gratis mediante el servicio de suscripción durante enero de 2026:

Sid Meier’s Civilization VI (Epic Games Store) ― Ya disponible

Reflections of Life: Dark Architect Collector’s Edition (App de Amazon Games) ― Ya disponible

Brigador: Up-Armored Edition (GOG) ― 15 de enero

Gunslug: Rogue Tactics (GOG) ― 15 de enero

DeathKeep (GOG) ― 15 de enero

Harold Halibut (GOG) ― 22 de enero

D&D Stronghold: Kingdom Simulator (GOG) ― 22 de enero

Al-Qadim: The Genie’s Curse (GOG) ― 29 de enero

Technotopia (App de Amazon Games) ― 29 de enero

Elderborn (GOG) ― 29 de enero

